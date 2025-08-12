সেকশন

প্রাথমিকের জন্য ৪ কোটি বই ছাপাবে সরকার, ব্যয় হবে ২০১ কোটি টাকা

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে নতুন বই বিতরণের জন্য সরকার ৪ কোটি ৪ লাখ ৪২ হাজার ৪৯১ কপি পাঠ্যবই সংগ্রহ করবে। বইগুলোর মুদ্রণ, বাঁধাই এবং সরবরাহে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ২০০ কোটি ৯১ লাখ ৭৮ হাজার টাকা।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

সভা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯৮টি লটের মধ্যে ৯৬টি লটের বই ছাপা, বাঁধাই এবং সরবরাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবে মোট ৪ কোটি কপি বই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি

