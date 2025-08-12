বিজ্ঞাপনে তাহসান-মিথিলা কন্যা আইরা

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শোবিজ অঙ্গনে অভিষেক হলো তাহসান-মিথিলা কন্যা আইরা তেহরিম খানের। প্রথম এই কাজে তাকে দেখা গেছে মায়ের সঙ্গেই।
সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে মিথিলা-আইরার সেই বিজ্ঞাপনচিত্র। এক প্রসাধনী পণ্য নিয়ে এই বিজ্ঞাপনচিত্রটি বানিয়েছেন পিপলু আর খান, সেখানে মিথিলা-আইরাকে দেখা গেছে মা-মেয়ের চরিত্রেই।
এ প্রসঙ্গে মিথিলা জানান, নির্মাতা দল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সেখানে একজন মা ও এক টিনএজ মেয়েকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞাপন তৈরি করতে চান তারা। মিথিলা বলেন, ‘আমরা মা-মেয়ে যেমন বন্ধু, তাদের কনসেপ্টও তেমনই ছিল, তাই কাজটি করতে রাজি হই।’
মেয়ের প্রথম কাজ নিয়ে মিথিলা বলেন, ‘গল্পটা শোনার পর ও রাজি হয়। এটি বিজ্ঞাপনচিত্র হলেও এখানে অভিনয়টা রয়েছে। সেই অর্থে আইরার প্রথম অভিনয়। অডিশনে বেশ ভালো করেছিল আইরা। তবু শুটিংয়ের শুরুতে একটু নার্ভাস ছিল।’
শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে মিথিলা আরও বলেন, ‘মেয়ের সঙ্গে প্রথম কাজ করলেও আমার জন্য বিষয়টা সহজ ছিল। কিন্তু আইরার জন্য ছিল চ্যালেঞ্জিং। কারণ সারাদিন শুটিং করার অভিজ্ঞতা তার নেই। তবুও টিমের সবাই অনেক সাপোর্ট দিয়েছে, আর আইরাও ভালোভাবেই শেষ করতে পেরেছে।’