রাজ-শুভশ্রী-রুক্মিণীর কাছে দেবের ক্ষমা প্রার্থনা

গত কয়েকদিন ধরেই দেব-শুভশ্রী জুটি নিয়ে নতুন করে মেতে উঠেছেন নেটিজেনরা। যখন থেকে জানা গেছে, প্রত্যাবর্তন ঘটছে জনপ্রিয় এই জুটির, তাও আবার ১০ বছর পর, তখন থেকেই দেব-শুভশ্রীকে নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে।
মুক্তি পেতে চলেছে ‘ধূমকেতু’, যার মধ্য দিয়ে ফিরছেন দেব-শুভশ্রী জুটি। ধূমকেতুর ট্রেলার লঞ্চের পর থেকেই এ দুই তারকার পুরোনো রসায়ন নিয়ে উচ্ছ্বসিত তাদের ভক্তরা। তবে এ উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের বর্তমান সঙ্গী রাজ চক্রবর্তী ও রুক্মিণী মৈত্রকে নিয়ে কিছু কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য এবং মিম ছড়িয়ে পড়েছে।
এসব নিয়ে নীরবতা ভেঙে এবার মুখ খুললেন দেব। সরাসরি ক্ষমা চাইলেন রাজ ও রুক্মিণীর কাছে। সম্প্রতি একটি পার্টিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেব এ অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।
দেব বলেন, ‘এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে কিছু মানুষ ভালো কিছুকেও ইতিবাচকভাবে নিতে পারে না। রাজ ও রুক্মিণী দুজনেই বিষয়টি অত্যন্ত ভালোভাবে সামলেছে। আমাদের পরিবারই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি।’
তিনি আরও বলেন, ‘রাজ ও শুভশ্রীর পরিবারের সমর্থন না থাকলে এটা সম্ভব হতো না। একজন প্রযোজক হিসেবে আমি রাজ, শুভশ্রী ও রুক্মিণীর কাছে এ ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য ক্ষমা চাইছি।’
তার কথায়, ‘আমরা দর্শকদের চাহিদা অনুযায়ী দেব-শুভশ্রী জুটির নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু মানুষ ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে, যা একেবারেই ঠিক নয়। এ ছবিতে সবার অবদান রয়েছে, বিশেষ করে রুক্মিণীর। আমি তাকে নিয়ে গর্বিত।’