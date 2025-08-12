সেকশন

মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পুনরায় সারাসরি ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি ভারত-চীনের

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৩
ছবি: সংগৃহীত

আগামী মাসের প্রথম দিকে সরাসরি যাত্রীবাহী বিমান চলাচল পুনরায় চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত ও চীন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনের বরাতে এমন তথ্য জানিয়েছে দি ইকোনমিক টাইমস। 

প্রতিবদনে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপে স্থগিত থাকা দুটি সর্বাধিক জনবহুল দেশের মধ্যে বিমান যোগাযোগ পুনরুদ্ধার করা। এরইমধ্যে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলিকে স্বল্প সময়ের নোটিশে চীনে ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। সূত্রগুলি আরও জানিয়েছে, আগস্টের শেষে চীনে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের সময় একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কোভিড মহামারী চলাকালীন ভারত ও চীনের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে যাত্রীরা হংকং বা সিঙ্গাপুরের মতো কেন্দ্রস্থল হয়ে পরোক্ষ রুটের মাধ্যমে এই দুই দেশে ভ্রমণ করতো। সম্প্রতি ভারত রাশিয়ান তেল ক্রয়ের প্রতিক্রিয়ায় ওয়াশিংটন ভারতীয় পণ্যের ওপর শুল্ক দ্বিগুণ করার পর চীনের সঙ্গে ভারতের এই পদক্ষেপ নেয়। 

সরাসরি বিমান চলাচলের বিষয়ে ভারতীয় ভারতের বিমান কর্তৃপক্ষ এয়ার ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিগোর মতো প্রধান বিমান সংস্থাগুলিকে অবহিত করেছে। কিন্তু তারা প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেনি। ফ্লাইট পুনরায় চালু করার সময়সীমা এখনও অনিশ্চিত এবং আলোচনা এখনও বাধার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনায় সতর্ক বিমান সংস্থাগুলো। কারণ, এর আগে জানুয়ারী এবং জুন মাসে সরাসরি বিমান পুনরায় চালু করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু কূটনৈতিক উত্তেজনার কারণে- তা বন্ধ হয়ে যায়। 

২০২০ সালে সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে ২০ জন ভারতীয় সৈন্য এবং অজানা সংখ্যক চীনা সৈন্য নিহত হওয়ার পর ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সম্প্রতি, ভারত চীনা নাগরিকদের জন্য পর্যটন ভিসার ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩১ আগস্ট তিয়ানজিনে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। যেখানে তিনি চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের সাথে দেখা করতে পারেন তিনি।

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

ভারত চীন বিশ্ব সংবাদ বিমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নতুন শুল্ক আরোপ স্থগিত করলো চীন-যুক্তরাষ্ট্র

ডিএমকে-বিজেপির বিরুদ্ধে বিজয়ের ‘টিভিকে’র প্রস্তুতি 

পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন না, অভিযোগ জেলেনস্কির

গোপনে ২২শ কোটি টাকার নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

তুরস্কে দাবানল: সাময়িক বন্ধ চানাক্কালে বিমানবন্দর ও দার্দানেলিস প্রণালী

মিয়ানমারে যৌথ প্রতিনিধি দল পাঠাবে বাংলাদেশ-মালয়েশিয়াসহ ৫ দেশ

ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট আব্বাসের সঙ্গে সৌদি যুবরাজ সালমানের ফোনালাপ

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng