মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক

আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৩

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মার্কিন কূটনীতিকের আমন্ত্রণে গুলশানে তার বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র সংস্কার, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, ঐকমত্য কমিশনের জাতীয় সনদসহ রাজনৈতিক দলের সংলাপ নিয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সেলর এরিক গিলান। অন্যদিকে ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন, সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও কমিশন সদস্য মনির হায়দারসহ কয়েকজন কমিশন সদস্য।

এদিনের বৈঠকের আগে ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন গত সোমবার জাতীয় নাগরিক পার্টির প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন।

মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র জানান, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশীদার হিসেবে দলমত-নির্বিশেষে স্থানীয় রাজনৈতিক অংশীদারদের সঙ্গে নিয়মিত মতবিনিময় করে যাচ্ছে।

ইত্তেফাক/এএম

