ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘন্টায় একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৮২

দেশে গত একদিনে ডেঙ্গু আক্রান্ত একজনের মৃত্যৃ হয়েছে এবং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৮২ জন রোগী। এতে এ বছর হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৪ হাজার ৯৯৯ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মঙ্গলবারের (১২ আগস্ট) বুলেটিনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি খুলনা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে। অগাস্টের প্রথম ১২ দিনে ২০ জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। চলতি বছর জুন মাসে ১৯ জন, জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে তিন জন, এপ্রিলে সাত জন, মে মাসে তিন জন মারা যান। মার্চ মাসে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি।
এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে জুলাই মাসে সবচেয়ে বেশি, ১০ হাজার ৬৮৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ১২ অগাস্ট পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪০১৯ জন রোগী। এ ছাড়া জুন মাসে ৫৯৫১ জন, জানুয়ারিতে ১১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪ জন, মার্চে ৩৩৬ জন, এপ্রিলে ৭০১ জন এবং মে মাসে ১৭৭৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি নতুন রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, ১১৮ জন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকায়।