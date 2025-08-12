গাজা ইস্যুতে ইসরায়েল ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাল্টাপাল্টি নিন্দা

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর গাজায় গণহত্যার পোস্টের ইস্যুতে পাল্টাপাল্টি নিন্দা জানিয়েছে ভারতীয় অন্যতম বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে হিন্দুস্থান টাইমস।
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সামাজিক মাধ্যমে লেখেন, ইসরায়েল গাজায় গণহত্যা করছে। তারা ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। যাদের মধ্যে ১৮ হাজার ৪৩০ জন শিশু ছিল। ইসরায়েলের অবরোধের কারণে শত শত মানুষকে অনাহারে মরেছে। তাদের মধ্যে অনেক শিশুও রয়েছে। এছাড়া লাখ লাখ মানুষ অনাহারে মারা যাওয়ার হুমকি দিচ্ছে ইসরায়েল।
তিনি আরও বলেন, এটা লজ্জাজনক যে ইসরায়েল যখন ফিলিস্তিনের জনগণের ওপর এই ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে, তখন ভারত সরকার চুপ করে আছে।
প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে প্রতি আক্রমণ করে ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার বলেন, ‘তোমার মিথ্যা বলা লজ্জাজনক। ইসরায়েল ২৫ হাজার হামাস সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে। হামাসের বেসামরিক নাগরিকদের আড়ালে লুকিয়ে থাকার জঘন্য কৌশল নিয়েছে। তাদের রকেট হামলার ফলে মানুষের জীবনের ভয়াবহ মূল্য দিতে হচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ইসরায়েল গাজায় ২০ লাখ টন খাদ্য সরবরাহ করেছে। হামাস যোদ্ধারা ইসরায়েলি সৈন্যদের আটক করার চেষ্টা করছে। এতে খাদ্য সরবারহ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ফলে ক্ষুধা তৈরি হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, গত ৫০ বছরে গাজার জনসংখ্যা ৪৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সেখানে কোনও গণহত্যা হয়নি।’