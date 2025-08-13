সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ, পরিবর্তন আসছে বিধিমালায়

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ০৪:০০

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বড় পরিসরের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে সরকার। সহকারী শিক্ষক পদে প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। চলতি আগস্ট মাসের শেষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে পারে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিদ্যমান বিধিমালায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। ইতোমধ্যে সংশোধিত নিয়োগবিধিমালার খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে । অনুমোদন পেলেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

সংশোধিত বিধিমালায় নারী কোটা ও পোষ্য কোটার মতো কয়েকটি কোটা বাতিলের প্রস্তাব রয়েছে। পাশাপাশি, অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগবিধিতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এতদিন এসব প্রতিষ্ঠানে যেসব পদে পদোন্নতির সুযোগ ছিল না, নতুন বিধিমালায় সেই সুযোগ রাখা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র আরও জানায়, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মধ্যে সহকারী শিক্ষক সংগীত পদে দুই হাজার ৫৮৩ জন এবং সহকারী শিক্ষক শরীরচর্চা পদে দুই হাজার ৫৮৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

শিক্ষা শিক্ষক শিক্ষক নিয়োগ প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রাথমিকের জন্য ৪ কোটি বই ছাপাবে সরকার, ব্যয় হবে ২০১ কোটি টাকা

এমপিওভুক্ত শিক্ষক বদলি নীতিমালা কেন অসাংবিধানিক নয়: হাইকোর্ট

এসএসসির খাতা চ্যালেঞ্জে ১১ হাজার ফল পরিবর্তন

জরুরি তথ্য চেয়ে মাউশির চিঠি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যশোর বোর্ডে পুনর্নিরীক্ষণে এসএসসিতে ফেল থেকে পাস ১৮৭ পরীক্ষার্থী

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সময় বৃদ্ধি

এসএসসি ও সমমানের পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি আবেদনের সময়সীমা বাড়লো

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng