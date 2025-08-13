প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগ, পরিবর্তন আসছে বিধিমালায়

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বড় পরিসরের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে সরকার। সহকারী শিক্ষক পদে প্রায় ১৭ হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। চলতি আগস্ট মাসের শেষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে পারে বলে জানিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিদ্যমান বিধিমালায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে। ইতোমধ্যে সংশোধিত নিয়োগবিধিমালার খসড়া আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে । অনুমোদন পেলেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।
সংশোধিত বিধিমালায় নারী কোটা ও পোষ্য কোটার মতো কয়েকটি কোটা বাতিলের প্রস্তাব রয়েছে। পাশাপাশি, অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগবিধিতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এতদিন এসব প্রতিষ্ঠানে যেসব পদে পদোন্নতির সুযোগ ছিল না, নতুন বিধিমালায় সেই সুযোগ রাখা হচ্ছে।
মন্ত্রণালয় সূত্র আরও জানায়, সহকারী শিক্ষক নিয়োগের মধ্যে সহকারী শিক্ষক সংগীত পদে দুই হাজার ৫৮৩ জন এবং সহকারী শিক্ষক শরীরচর্চা পদে দুই হাজার ৫৮৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।