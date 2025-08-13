গাজায় অনাহারে আরও ৫ মৃত্যু, ত্রাণপ্রত্যাশীসহ একদিনে নিহত ৮৯

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ৮৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৩১ জন ত্রাণপ্রত্যাশী রয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৫১৩ জন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।
এর পাশাপাশি অনাহারে আরও পাঁচ জন ফিলিস্তিনি মারা গেছেন, যাদের মধ্যে দুইজন শিশু। ক্ষুধাজনিত কারণে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৭ জনে, যার মধ্যে ১০৩ জন শিশু রয়েছে।
গাজার গণমাধ্যম বিভাগ জানায়, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গাজার অবরোধ চালিয়ে এখনও ৪৩০ ধরনের খাদ্য সামগ্রী প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না। হামাসের অভিযোগ, গাজায় চলমান গণহত্যার পাশাপাশি ইসরায়েল সচেতনভাবে ফিলিস্তিনিদের অনাহারে রাখছে।
গাজার মানবিক সংকট দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। তাই যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আরও ২৭টি দেশ ত্রাণ সরবরাহের জন্য ইসরায়েলের প্রতি অবিলম্বে অনুমোদন দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
অপরদিকে, আল জাজিরার সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে ফ্রান্স ইসরায়েলের প্রতি গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপদ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
ভারতের কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার অভিযোগ তুলেছেন।