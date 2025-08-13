সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

গাজায় অনাহারে আরও ৫ মৃত্যু, ত্রাণপ্রত্যাশীসহ একদিনে নিহত ৮৯

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১১:৫৬

ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় অন্তত ৮৯ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৩১ জন ত্রাণপ্রত্যাশী রয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৫১৩ জন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।

এর পাশাপাশি অনাহারে আরও পাঁচ জন ফিলিস্তিনি মারা গেছেন, যাদের মধ্যে দুইজন শিশু। ক্ষুধাজনিত কারণে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৭ জনে, যার মধ্যে ১০৩ জন শিশু রয়েছে।

গাজার গণমাধ্যম বিভাগ জানায়, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গাজার অবরোধ চালিয়ে এখনও ৪৩০ ধরনের খাদ্য সামগ্রী প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না। হামাসের অভিযোগ, গাজায় চলমান গণহত্যার পাশাপাশি ইসরায়েল সচেতনভাবে ফিলিস্তিনিদের অনাহারে রাখছে।

গাজার মানবিক সংকট দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। তাই যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আরও ২৭টি দেশ ত্রাণ সরবরাহের জন্য ইসরায়েলের প্রতি অবিলম্বে অনুমোদন দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

অপরদিকে, আল জাজিরার সাংবাদিক হত্যার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে ফ্রান্স ইসরায়েলের প্রতি গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপদ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

ভারতের কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যার অভিযোগ তুলেছেন।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিশ্ব সংবাদ গাজা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্বামীর পর এবার গ্রেপ্তার দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক ফার্স্ট লেডি

ইসরায়েলের জন্য লুকিয়ে অস্ত্র আনছিল সৌদি জাহাজ, ইতালিতে আটক

সার্জন স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ চাইলেন বাইডেনকন্যা

গাজা ইস্যুতে ইসরায়েল ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পাল্টাপাল্টি নিন্দা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

আবারও গাজা যাত্রার ঘোষণা জলবায়ুকর্মী থুনবার্গের

পুনরায় সারাসরি ফ্লাইট চালুর প্রস্তুতি ভারত-চীনের

নতুন শুল্ক আরোপ স্থগিত করলো চীন-যুক্তরাষ্ট্র

পুতিন যুদ্ধবিরতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন না, অভিযোগ জেলেনস্কির

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng