‘চক্রান্তে হেরে গেছেন’ ইসরায়েলের নেতানিয়াহু: নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুক্সন বলেছেন, ইসরায়েলের নেতা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু 'চক্রান্তে হেরে গেছেন'। বুধবার (১৩ আগস্ট) তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি মনে করি তিনি চক্রান্তে হেরে গেছেন। আমরা রাতারাতি যা দেখছি, গাজা সিটিতে আক্রমণ, তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য।'
নিউজিল্যান্ড ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করছে - এমন খবর আসার দুই দিন পর দেশটির প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য এলো।
ক্রিস্টোফার লুক্সন সাংবাদিকদের বলেন, মানবিক সহায়তার অভাব, মানুষের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি এবং গাজার অধিগ্রহণ অত্যন্ত ভয়াবহ। নেতানিয়াহু অনেক বেশি দূরের এগিয়ে গেছেন।
এদিকে, বুধবার নিউজিল্যান্ডের সংসদ অধিবেশনের আগে পার্লামেন্ট ভবনের বাইরে বিক্ষোভকারীরা জড়ো হয়ে গাজায় দুর্ভিক্ষের ইঙ্গিত দিয়ে 'হাঁড়ি-পাতিল' নাড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভকারীরা 'এমপিরা মেরুদণ্ড বাড়ান, ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিন' স্লোগান দিচ্ছিলেন।
এদিকে, দেশটির ঘনিষ্ঠ মিত্র অস্ট্রেলিয়াও ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে বলে জানিয়েছে। এর আগে ফ্রান্স একই ঘোষণা দেয়, যার ধারাবাহিকতায় পশ্চিমা আরও কয়েকটি দেশ আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সম্মেলনে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়েছে।
মঙ্গলবার ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং তাদের বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় মিত্র যৌথ বিবৃতিতে গাজায় মানবিক সংকট 'অকল্পনীয় পর্যায়ে' পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে। তারা সেখানে 'সীমাহীন' সহায়তা পৌঁছানোর আহ্বান জানায়।
তবে ইসরায়েল বরাবরের মতৈ গাজায় ক্ষুধা ছড়িয়ে পড়ার দায় অস্বীকার করেছে। তারা একই কথা বলে যাচ্ছে যে, হামাস ত্রাণ চুরি করছে, যদিও হামাস এটি অস্বীকার করে।