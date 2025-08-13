সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাকি না দেওয়ায় গুলি চালালেন সাবেক এমপির পিএস, আহত দুই

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৫
ইনসার্টে আহতদের একজন। । ছবি: সংগৃহীত

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার পল্লীতে বাকী না হোটেল মালিকের ছেলেকে দেওয়ায় গুলি করেছেন সাবেক এমপির পিএস গোলাপ প্রামানিক। এসময় বাধা দিতে গেলে গুলিবিদ্ধ হন আরও একজন নারী।

বুধবার (১৩ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়নের নাপিতবাজারে এ ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধরা হলেন—ওয়াসিম আকন্দ (১৮) এবং সেলিনা বেগম (৩০)। ওয়াসিম ওই হোটেলের মালিক আবু বক্কর সিদ্দিক আকন্দের ছেলে। সেলিনা বেগম একই গ্রামের আব্দুল মজিদের স্ত্রী। তাদের দু’জনকে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গোলাপ প্রামানিক সঙ্গে আরও দুজনকে নিয়ে নাপিতবাজারের হোটেলে চা-সিঙ্গারা খান। পরে বিল না দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে হোটেল মালিকের ছেলে ওয়াসিম তাদের থামিয়ে বাকি না দেওয়ার কথা বলেন এবং আগের বাকি টাকা পরিশোধের অনুরোধ করেন।

বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে গোলাপ কোমর থেকে পিস্তল বের করে ওয়াসিমের পায়ে গুলি করেন। ওয়াসিম মাটিতে পড়ে গেলে, তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা সেলিনা বেগমকেও লক্ষ্য করে গুলি করেন তিনি। এরপর স্থানীয়রা এগিয়ে এলে গোলাপ ও তার সহযোগীরা ফাঁকা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গোলাপ প্রামানিক ওই গ্রামের তয়েজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাইবান্ধা-০৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনের সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতির পিএস ছিলেন। এলাকায় গোলাপ ওই এমপির ‘পালিত সন্তান’ বলেও পরিচিত।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজউদ্দিন খন্দকার জানান, গোলাপকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এছাড়া তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

গাইবান্ধা গুলিবিদ্ধ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

যুবককে গুলি করে হত্যার পর বন্ধুকে হুমকি, ‘তোকেও খেয়ে ফেলবো’

গোবিন্দগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় ১৯ দিনের শিশুসহ নিহত ৩, আহত ৫

চট্টগ্রামে মোটরসাইকেল লক্ষ্য করে গুলি, বাবা-ছেলে গুলিবিদ্ধ

সাংবাদিক নির্যাতন বন্ধ ও সুরক্ষা আইনের দাবিতে গাইবান্ধায় প্রতিবাদ সমাবেশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সুদের টাকা না পাওয়ায় সাত মাসের শিশুকে জিম্মি, আটক ৪

খুলনায় যুবককে গলা কেটে হত্যা, গুলিবিদ্ধ আরেক যুবক    

চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীর ঘরে ঢুকে গুলি

গাইবান্ধায় হাত-পায়ে শিকল ও বেরি লাগানো যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng