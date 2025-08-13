গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার পল্লীতে বাকী না হোটেল মালিকের ছেলেকে দেওয়ায় গুলি করেছেন সাবেক এমপির পিএস গোলাপ প্রামানিক। এসময় বাধা দিতে গেলে গুলিবিদ্ধ হন আরও একজন নারী।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়নের নাপিতবাজারে এ ঘটনা ঘটে।
গুলিবিদ্ধরা হলেন—ওয়াসিম আকন্দ (১৮) এবং সেলিনা বেগম (৩০)। ওয়াসিম ওই হোটেলের মালিক আবু বক্কর সিদ্দিক আকন্দের ছেলে। সেলিনা বেগম একই গ্রামের আব্দুল মজিদের স্ত্রী। তাদের দু’জনকে গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গোলাপ প্রামানিক সঙ্গে আরও দুজনকে নিয়ে নাপিতবাজারের হোটেলে চা-সিঙ্গারা খান। পরে বিল না দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে হোটেল মালিকের ছেলে ওয়াসিম তাদের থামিয়ে বাকি না দেওয়ার কথা বলেন এবং আগের বাকি টাকা পরিশোধের অনুরোধ করেন।
বাকবিতণ্ডার একপর্যায়ে গোলাপ কোমর থেকে পিস্তল বের করে ওয়াসিমের পায়ে গুলি করেন। ওয়াসিম মাটিতে পড়ে গেলে, তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসা সেলিনা বেগমকেও লক্ষ্য করে গুলি করেন তিনি। এরপর স্থানীয়রা এগিয়ে এলে গোলাপ ও তার সহযোগীরা ফাঁকা গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গোলাপ প্রামানিক ওই গ্রামের তয়েজ উদ্দিনের ছেলে। তিনি কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও গাইবান্ধা-০৩ (সাদুল্লাপুর-পলাশবাড়ী) আসনের সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতির পিএস ছিলেন। এলাকায় গোলাপ ওই এমপির ‘পালিত সন্তান’ বলেও পরিচিত।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজউদ্দিন খন্দকার জানান, গোলাপকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এছাড়া তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।