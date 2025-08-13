টুঙ্গিপাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এখন পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় একসময়ের ছাত্রলীগ নেতা মো. রায়হান হাবীব ইয়েনকে পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক হিসেবে ঘোষণার পর রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।
স্থানীয় সূত্র জানা যায়, ২০১৯ সালে টুঙ্গিপাড়া পৌর ছাত্রলীগের কমিটিতে উপ-ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে পদ পাওয়া ইয়ান মুন্সী ও সদ্য ঘোষিত পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. রায়হান হাবীব (ইয়েন) একই ব্যক্তি। তার আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ছবি ও স্বাক্ষরিত প্যাড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রলীগ নেতা বলেন, রায়হান ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার হঠাৎ রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের কারণ জানা নেই।
গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. মিকাইল হোসেন বলেন, 'কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদন হয়েছে। জেলা কমিটি এ বিষয়ে অবগত ছিল না। আমাদের দলে অনুপ্রবেশকারীর স্থান নেই।'
এ বিষয়ে রায়হান হাবীব ইয়েনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।