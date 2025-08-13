সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

টুঙ্গিপাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এখন পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৫
ছবি: কোলাজ/ ইত্তেফাক

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় একসময়ের ছাত্রলীগ নেতা মো. রায়হান হাবীব ইয়েনকে পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক হিসেবে ঘোষণার পর রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন নাসির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটি ঘোষণা করা হয়।

স্থানীয় সূত্র জানা যায়, ২০১৯ সালে টুঙ্গিপাড়া পৌর ছাত্রলীগের কমিটিতে উপ-ত্রাণ ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে পদ পাওয়া ইয়ান মুন্সী ও সদ্য ঘোষিত পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. রায়হান হাবীব (ইয়েন) একই ব্যক্তি। তার আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের ছবি ও স্বাক্ষরিত প্যাড সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রলীগ নেতা বলেন, রায়হান ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার হঠাৎ রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের কারণ জানা নেই।

গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. মিকাইল হোসেন বলেন, 'কমিটি কেন্দ্রীয়ভাবে অনুমোদন হয়েছে। জেলা কমিটি এ বিষয়ে অবগত ছিল না। আমাদের দলে অনুপ্রবেশকারীর স্থান নেই।'

এ বিষয়ে রায়হান হাবীব ইয়েনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

রাজনীতি ছাত্রলীগ ছাত্রদল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সালথায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে টর্চার সেলে নির্যাতন, ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

গভীর রাতে মিছিলে এসে জনতার ধাওয়ায় পালালো ছাত্রলীগ, আটক ৪

হার্টে সমস্যা, তাই আওয়ামী রাজনীতি ছাড়লেন রুহুল আমীন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এনসিপির নেতার কথোপকথন ফাঁস: ‘তোমরা দেখো ওর থেকে আরও পাঁচ লাখ নিতে পারো কি না’

সিলেটে যুবদল কর্মীকে হত্যার অভিযোগ ছাত্রদলের সাবেক নেতার বিরুদ্ধে

জুলাই গণঅভ্যুত্থান: বর্ষপূর্তিকে ঘিরে শাহরাস্তিতে বিএনপির বর্ণাঢ্য বিজয় শোভাযাত্রা 

নিজ ঘর থেকে সাবেক ছাত্রদল নেতার গলাকাটা লাশ উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng