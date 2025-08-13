সেকশন

বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মোদির চীন সফরের আগে ভারত যাচ্ছেন বেইজিংয়ের শীর্ষ কূটনীতিক

আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩৯
চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। ছবি: সংগৃহীত

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই আগামী ১৮ আগস্ট ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে আলোচনার জন্য নয়াদিল্লি সফর করবেন। সূত্রের বরাত দিয়ে বুধবার (১৩ আগস্ট) হিন্দুস্তান টাইমস এ খবর জানিয়েছে।

পাঁচ বছর আগে লাদাখে সংঘর্ষের ফলে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রথম চীন সফরের আগ মুহূর্তে ওয়াং ই'র এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বিশেষ করে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নয়াদিল্লি ও বেইজিংয়ের ওপর বিশাল শুল্ক আরোপের পটভূমিতে এই বৈঠককে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, গত মাসে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিতে চীন সফর করেন। সফরের সময় তিনি চীনের ওয়াং ই'র সঙ্গেও দেখা করেছিলেন। জয়শঙ্করের সফরের আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও জুন মাসে এসসিও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নিতে চীন সফর করেছিলেন।

সাম্প্রতি সময়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে নয়াদিল্লির উত্তেজনায় বৃদ্ধির মধ্যে ভারত ও চীন তাদের সম্পর্ক পুনর্গঠনের জন্য কাজ করছে। উভয় দেশই তাদের বিমান সংস্থাগুলোকে নয়াদিল্লি এবং বেইজিংয়ের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু করার নির্দেশ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে নয়াদিল্লি চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করতে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের দিকে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

ইত্তেফাক/এসকে

