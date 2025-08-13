আমি আমার মেয়েকে জীবিত চাই; নইলে ক্ষতিপূরণ!

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের তৃতীয় শ্রেণির মেধাবী একজন শিক্ষার্থীর নাম ওকিয়া ফেরদৌস নিধি। পড়াশোনা করে বড় হয়ে সে একদিন ডাক্তার হবে এই ছিল তার জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনা অকালে তার তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এতে করে নিধি’র এবং তার পরিবারের সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। শোকে কাতর এখন পুরো পরিবারটি।
রাজধানীর উত্তরা-তুরাগের দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্হায়ী ক্যাম্পাসে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেছেন তুরাগের চন্ডাল ভোগ গ্রামের স্হায়ী বাসিন্দা মো: ফারুক হোসেনের মেয়ে ওকিয়া ফেরদৌস নিধি। ছোট মেয়েকে হারিয়ে তার পরিবার ও আত্বীয় স্বজনরা শোকে মর্মাহত। কান্না জড়িত কন্ঠে নিহত নিধি’র বাবা ফারুক হোসেন বলেন, আমি এখন কি নিয়ে বাঁচব। আমার আদরের সন্তান নিধি এবং মেয়ের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমি এখন কিভাবে বাঁচবো। আমি আমার মেয়েকে জীবিত অবস্থায় দেখতে চাই; ফেরত চাই? নইলে ক্ষতি পূরণ চাই! এ কথা বলে তিনি বার বার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।
তৃতীয় শ্রেণি বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী। তার স্কুল কোড হল ২০২১। সেকশন- স্কাই। শিক্ষাবর্ষ ২০২৪-২০২৫ ইং। তিন মেয়ে সন্তানের জনক মো: ফারুক হোসেন। স্ত্রী সালমা আক্তার ও তিন মেয়েকে নিয়ে তুরাগের চন্ডাল ভোগ গ্রাম, বর্তমানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি)’র ৫৩ নং ওয়ার্ডে নিজ বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করতেন। পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী।
ফারুক হোসেন জানান, আমার তিন মেয়ের মধ্যে নিধি ছিল পরিবারের সবার ছোট। বড় মেয়ে নীরা মণি’র বিয়ে দিয়েছি। মেজো মেয়ে নুসরাত জাহান নওরিণ মাইলস্টোন দিয়াবাড়ি ক্যাম্পাসে একাদশ শ্রেণির কমার্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।
বিমান দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, গত ২১ জুলাই সকালে নিধি প্রতিদিনের মত তার মায়ের সাথে দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুলে যায়। সকালের নাস্তা হিসেবে ক্যান্টিন থেকে বার্গার ও স্কুলে লেখার জন্য দু’টি খাতাও তাকে কিনে দেয় মা। এরপর মা নিজ বাসায় চলে আসে। দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২ টার দিকে বাবা ফারুক হোসেন মেয়ের জন্য বাসা থেকে ভাত, মুরগির মাংশ ও সাথে একটা কোকের বোতল কিনে মেয়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে দুপুর ১ টার দিকে মেয়ের সাথে কথা বলে স্কুল থেকে নিজ বাসায় ফিরেন। এর অল্প সময় পর স্কুলে বিমান দুর্ঘটনার খবর শুনতে পান পরিবারের সদস্যরা।
কান্নাজনিত কন্ঠে ফারুক হোসেন বলেন, মাইলস্টোন স্কুলে বিমান দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্কুলে পাগলের মত দৌঁড়ে ছুটে যাই। বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। অবশেষে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল, বার্ণ ইউনিট, উত্তরার কুয়েত মৌত্রি হাসপাতাল, লুবানা জেনারেল হাসপাতাল, বাংলাদেশ আধুনিক মেডিকেল হাসপাতাল, কুর্মিটোলা হাসপাতালসহ অনেক জায়গায় খোঁজ খবর নেই। কিন্তু কোথাও মেয়ের সন্ধ্যান না পেয়ে অবশেষে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টস্হ সিএমএইচ হাসপাতাল গিয়ে আমার মেয়ের মরদেহ দেখতে পাই। এরপর আমি ডিএমপি’র তুরাগ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করার ৪ দিন পর ডিএনএ টেস্ট পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে হাসপাতাল থেকে মরদেহ বাসায় নিয়ে আসি। ওই দিনই রাত ১১ টার পর পারিবারিক কবরস্থানে আমার নিহত মেয়ে (নিধি)কে দাফন করা হয়।
নিধি চিকিৎসক (ডাক্তার) হতে চেয়েছিল। প্রতিদিন সে বাসায় ও স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনা করতো। বাসায় একজন প্রাইভেট শিক্ষক ছিল। এছাড়াও স্কুলে নিয়মিত কোচিং করতো সে। আর ক্লাসে মনযোগী ছিল। ছবি আঁকা ছিল তার শখ।
নিধি’র বাবা জানান, বিমান দুর্ঘটনা পর বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, স্থায়ী কমিটির সদস্য সহ মহানগর উত্তর বিএনপি নেতারা শোক ও সমবেদনা জানাতে বাসায় যান। এ বিষয়ে তারা খোঁজ খবর নেন এবং বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতি পূরণ দেয়া কিংবা পাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা সাপেক্ষ প্রতিশ্রুতি (আশ্বাস) প্রদান করেন। তবে, কারও পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন টাকা হাতে পাইনি। কেউ কোন সাহায্য সহযোগীতা করেনি।
বর্তমান সরকার প্রধান ও মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি জানিয়ে নিহত শিক্ষার্থীর বাবা বলেন, আমার মেয়েকে ফেরত এনে দিন; না হয় ক্ষতিপূরণ দিন। সরকারকারি ভাবে নিহত প্রত্যেক পরিবারকে ৫ কোটি টাকা (ক্ষতিপূরণ) এবং মাইলস্টোন কর্তৃপক্ষ ২ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য জোর দাবি করছি।
উল্লেখ্য যে, গত ২১ জুলাই দুপুরে উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসের হায়দার আলী ভবনে (এফ-৭ বিজিআই) মডেলের বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি প্রশিক্ষণ যুদ্ধ বিমান বেলা একটার পর বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনায় বিমানের পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মো. তৌকির ইসলামসহ নিহতের সংখ্যা এখন পর্যন্ত ৩৩ জনে দাঁড়িয়েছে এবং প্রায় শতাধিক মানুষ অগ্নিদগ্ধ ও গুরুতর আহত হয়েছেন।