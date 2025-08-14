ইতালির উপকূলে নৌকাডুবিতে অন্তত ২৬ অভিবাসীর মৃত্যু

ইতালির দক্ষিণাঞ্চলীয় লাম্পেদুসা উপকূলে দুটি নৌকা ডুবে অন্তত ২৬ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) জানিয়েছে, নিখোঁজের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। খবর আল-জাজিরার।
বুধবার (১৩ আগস্ট) উদ্ধারকর্মীরা ৬০ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে ৫৬ জন পুরুষ ও ৪ জন নারীকে লাম্পেদুসায় আনা হয়েছে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) মুখপাত্র ফ্লাভিও দি জিয়াকোমো জানিয়েছেন, দুই নৌকায় মোট প্রায় ৯৫ জন যাত্রী ছিলেন। অর্থাৎ এখনো প্রায় ৩৫ জন নিহত বা নিখোঁজ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
নৌকাগুলো লিবিয়া থেকে যাত্রা করেছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, যাত্রার কিছু পরই একটি নৌকায় পানি ঢুকতে শুরু করলে যাত্রীরা অপর নৌকায় ওঠেন। পরে খারাপ আবহাওয়ার কারণে দ্বিতীয় নৌকাটি উল্টে যায়।
ইতালির রেড ক্রস জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সবাই তুলনামূলকভাবে ভালো আছেন, তবে চারজনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সরকার অভিবাসন ঠেকাতে কড়াকড়ি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং মানবপাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।
জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরু থেকে ভূমধ্যসাগরের মধ্যাঞ্চল দিয়ে ইউরোপে পৌঁছানোর পথে অন্তত ৬৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।