বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

করাচিতে স্বাধীনতা দিবসে ফাঁকা গুলি ছুড়ে নিহত ৩, আহত ৬৪

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১১:০৯
ছবি: ডন

পাকিস্তানের করাচিতে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সময় আকাশে ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন প্রবীণ ব্যক্তি ও আট বছরের এক শিশু রয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) উদ্ধারকারী কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। খবর জিও নিউজের।

এ ঘটনায় করাচিজুড়ে অন্তত ৬৪ জন আহত হয়েছেন। আহতদের বেশির ভাগই পথচারী ও এলাকাবাসী।

শহরের আজিজাবাদ এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই শিশুর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে কোরাঙ্গি এলাকায় স্টিফেন নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, করাচির লিয়াকতাবাদ, কোরাঙ্গি, লায়ারি, মেহমুদাবাদ, আখতার কলোনি, কেমারি, জ্যাকসন, ওরাঙ্গি টাউন, পাপোশ নগর, শরিফাবাদ, জামান টাউন ও উত্তর নাজিমাবাদসহ একাধিক এলাকা থেকে গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর এসেছে।

ঘটনার পর মোমিনাবাদ, লিয়াকতাবাদ, সামানাবাদ ও ওরাঙ্গি টাউনসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ২০ জনের বেশি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করা হয়েছে। এই ঘটনায় একাধিক মামলা হয়েছে।

আজ পাকিস্তান তাদের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করছে। দিবসটি ঘিরে এভাবে ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনাকে কর্তৃপক্ষ ‘বেপরোয়া ও বিপজ্জনক’ বলে আখ্যা দিয়েছে। পাশাপাশি নাগরিকদের নিরাপদ উপায়ে উৎসব পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, হতাহতের ঘটনায় তদন্ত চলছে। ফাঁকা গুলি ছোড়ায় কারও সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, গত বছর একইভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনকালে করাচিতে অন্তত ৯৫ জন আহত হয়েছিলেন। এর আগের বছর আহতের সংখ্যা ছিল ৮০ জন।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

পাকিস্তান নিহত এশিয়া বিশ্ব সংবাদ গোলাগুলি স্বাধীনতা দিবস

সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
