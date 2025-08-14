দুপ্লানতিসের ইতিহাস গড়া লাফে মাতলো বুদাপেস্ট

বুদাপেস্টে চলমান 'হাঙ্গেরিয়ান অ্যাথলেটিকস গ্র্যান্ড প্রিক্স ২০২৫'-এ পুরুষদের পোল ভল্ট ইভেন্ট মিটে মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) নিজেকেই ছাপিয়ে গিয়েছেন সুইডিস অ্যাথলেট আর্মান্ড দুপ্লানতিস। সুইডিশ পোল ভল্টার দ্বিতীয় চেষ্টায় ৬.২৯ মিটার পেরিয়ে আগের (স্টকহোম, জুন) ৬.২৮ মিটারের বিশ্বরেকর্ডে যোগ করলেন আরও এক সেন্টিমিটার, এ নিয়ে ২৫ বছর বয়সেই তার ১৩তম বিশ্বরেকর্ড। আর চলতি বছরে এটি তার তৃতীয় রেকর্ড। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সের ক্লেরমোঁ-ফেরতে ৬.২৭ মিটারের পর জুনে ৬.২৮, আর এবার ৬.২৯ মিটার।
ঐ দিনটি শেষ করেছেন ৩৩তম প্রতিযোগিতা জয়ে। প্রথম চেষ্টায় ৬.১১ মিটার উতরে শিরোপা নিশ্চিত করেন দুপ্লানতিস। ঐ রাউন্ডে গ্রিসের এমানোয়িল কারালিস (৬.০২ মিটার) ও অস্ট্রেলিয়ার কার্টিস মার্শাল (৫.৮৩ মিটার) ছিলেন তার পেছনে। ৬.২৯-এর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় লাফের সময় পা ও পেট দুপ্লানতিসের ইতিহাস গড়া লাফে মাতল বুদাপেস্ট দিয়ে বার স্পর্শ করলেও সেটি নড়েনি ফলে বৈধতা পেয়ে যায় নতুন ইতিহাস। দারুণ উচ্ছ্বাসে দুপ্লানতিসের কণ্ঠে মুগ্ধতার সুর, 'হাঙ্গেরিকে আমি ভীষণ ভালোবাসি। ট্র্যাকটা দুর্দান্ত, দর্শকরাও অসাধারণ। আবার ফিরতে চাই-ধন্যবাদ।'
এর আগে পোল ভল্টে ৬ মিটার দেয়াল প্রথম টপকান ইউক্রেনের সের্গেই বুবকা, সেটা ১৯৮৫ সালের ১৩ জুলাই, প্যারিসে। তারপর থেকে মোট ২৬ বার বদলেছে বিশ্বরেকর্ড: বুবকা ১২ বার, ফ্রান্সের রেনো ল্যাভিলেনি একবার, আর দুপ্লানতিস ১৩ বার। যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া দুপ্লানতিস প্রথম বিশ্বরেকর্ড গড়েন ২০২০ সালে (৬.১৭ মিটার)। সামনে এক মাস পর টোকিও বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ; সেখানে টানা তৃতীয়বারের মতো আউটডোর বিশ্বসেরার দাবিদার হিসেবে এগিয়েই থাকছেন তিনি।
অন্যদিকে দিনের ট্র্যাকে নজর কেড়েছেন জামাইকান স্প্রিন্টার ব্রায়ান লেভেল। গত অলিম্পিকে সেমিফাইনাল খেলা ২১ বছরের এই দৌড়বিদ বুদাপেস্টে পুরুষদের ২০০ মিটারে দাপুটে ফিনিশিংয়ে জিতেছেন ১৯.৬৯ সেকেন্ডে। চলতি বছরের তৃতীয় সেরা সময়, কেবল আমেরিকান নোয়া লাইস (১৯.৬৩) ও কেনেথ বেডনারেকের (১৯.৬৭) পেছনে। এরিয়ন নাইটনের মিটিং রেকর্ড ভাঙেন তিনি ০.১৯ সেকেন্ডে। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েড ভ্যান নিকের্ক ২০.০৭ সেকেন্ডে ছিলেন রানার-আপ।
পুরুষদের ৪০০ মিটারে অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী মুজালা সামুকোঙ্গা মৌসুমসেরা ৪৪.১১ সেকেন্ডে শিরোপা জেতেন, জেরিম রিচার্ডস ও খালেব ম্যাক্রেকে পেছনে ফেলে। ৮০০ মিটারে কেনিয়ার লাবান কিপকিরির চেপকোওনি ব্যক্তিগত সেরা ১: ৪২.৯৬ সময়ে শেষ করে ২০১৬ সালে ডেভিড রুডিশার মিটিং রেকর্ড ভেঙেছেন।