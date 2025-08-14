ছোবল খেয়ে হাসপাতালে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন খাঁচাবন্দি সাপ

নাটোরের নলডাঙ্গায় সকালে ঘরের মেঝেতে পা দিতেই ছোবল দিল সাপ। চমকে উঠা অসিম সরদার (৩২) তখনো বুঝে উঠতে পারেননি, কী ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঢুকে পড়ে সাপটি। এরপর শুরু হয় এক রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য—পরিবারের লোকজন সাপটিকে ধরে খাঁচায় পুরে এবং সাপসহ হাসপাতালে ছুটে যান।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল ৬ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন এগিয়ে এসে গর্ত থেকে সাপটিকে বের করে খাঁচায় বন্দি করেন। পরে আক্রান্ত অসিম সরদার ও খাঁচাবন্দি সাপটি নিয়ে সকাল ১০টার দিকে নাটোর সদর হাসপাতালে যান।
হাসপাতালের সেবিকা জেসমিন আক্তার জানিয়েছেন, অসিম চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে।
পরিবেশকর্মী ফজলে রাব্বী সকলকে সতর্ক করে বলেন, “সাপে কাটলে স্থানীয় ওঝার শরণ না নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালেই চিকিৎসা নিতে হবে। এতে প্রাণ রক্ষা সম্ভব।”