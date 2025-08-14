সেকশন

বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ছোবল খেয়ে হাসপাতালে, সঙ্গে নিয়ে গেলেন খাঁচাবন্দি সাপ

আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৫
ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের নলডাঙ্গায় সকালে ঘরের মেঝেতে পা দিতেই ছোবল দিল সাপ। চমকে উঠা অসিম সরদার (৩২) তখনো বুঝে উঠতে পারেননি, কী ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে গর্তে ঢুকে পড়ে সাপটি। এরপর শুরু হয় এক রুদ্ধশ্বাস দৃশ্য—পরিবারের লোকজন সাপটিকে ধরে খাঁচায় পুরে এবং সাপসহ হাসপাতালে ছুটে যান।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল ৬ টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন এগিয়ে এসে গর্ত থেকে সাপটিকে বের করে খাঁচায় বন্দি করেন। পরে আক্রান্ত অসিম সরদার ও খাঁচাবন্দি সাপটি নিয়ে সকাল ১০টার দিকে নাটোর সদর হাসপাতালে যান।

হাসপাতালের সেবিকা জেসমিন আক্তার জানিয়েছেন, অসিম চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে।

পরিবেশকর্মী ফজলে রাব্বী সকলকে সতর্ক করে বলেন, “সাপে কাটলে স্থানীয় ওঝার শরণ না নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালেই চিকিৎসা নিতে হবে। এতে প্রাণ রক্ষা সম্ভব।”

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

হাসপাতাল সাপ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

স্কুল কমিটি নিয়ে বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষে আহত ১৫

হাওরাঞ্চলের একমাত্র হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও ওষুধ

আস্ত ছাগল খেতে গিয়ে প্রাণ গেল অজগরের

‘ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু’: হাসপাতাল ভাঙচুর, ফটকে তালা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ব্যবসায়ীকে পাথর মেরে হত্যা: এখনও বন্ধ মিটফোর্ডের পকেট গেট, ভোগান্তি

এক সাপুড়েকে সাপে কাটায় ‘কিং কোবরা’ কাঁচা চিবিয়ে খেলেন আরেক সাপুড়ে

ফেনীতে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে আঙ্গুল বিচ্ছিন্ন 

রোগীর ওপর খুলে পড়লো এক্স-রে মেশিন, আহত ৩ 

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng