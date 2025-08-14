মাদক সেবনের অভিযোগে কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদকের পদ স্থগিত 

জামালপুর মাদারগঞ্জে মাদক সেবনের অভিযোগে ট্রেক্সটাইল ইন্সটিটিউট কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান শাকিলের পদ স্থগিত করেছে জেলা ছাত্রদল।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. আতিকুর রহমান সুমিল ও সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেদী হাসান শাকিলের পদ স্থগিত করা হলো। একইসঙ্গে তার সাথে ছাত্রদলের কোনো নেতাকর্মীর সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শকিলকে মাদক সেবনরত অবস্থায় ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়। ছবিতে দেখা যায়, কলেজ ছাত্রদলের নেতা শাকিল প্রকাশ্যে কয়েকজনের সাথে একটি প্লাস্টিকের বোতলের পাইপ ঢুকিয়ে মাদক সেবন করছেন। তার পাশেই রয়েছে আরও তিনজন। ছবিটি ভাইরালের পর থেকেই নানা আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়েছে।
তবে অভিযুক্ত মেহেদি হাসান শাকিল দাবি করেন, ‘এটা একটি চক্রান্ত।’
এ বিষয়ে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মো. আতিকুর রহমান সুমিল জানান, জামালপুর জেলা ছাত্রদল মাদকের বিরুদ্ধে সর্বদা কঠোর অবস্থানে রয়েছে। ভাইরাল হওয়া ছবিটি দেখে জামালপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট কলেজ ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মেহেদি হাসান শাকিলের পদ স্থগিত করা হয়েছে।
জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জানান, ছাত্রদলে নেশাখোরদের কোনো জায়গা নেই। আমরা ছবি পেয়ে মেহেদি হাসান শাকিলের পদটি স্থগিত করেছি। পাশাপাশি তার সাথে ছাত্রদলের কোনো নেতাকর্মীর সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনা দিয়েছি।
মাদারগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান রতন জানান, গাঁজা সেবন করে যারা ভাইরাল হয় তাদের ছাত্রদল করার কোনো অধিকার নেই। মাদকের বিরুদ্ধে মাদারগঞ্জ উপজেলা বিএনপি সব সময় কঠোর অবস্থানে আছে এবং থাকবে।
মাদারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল্লাহ সাইফ জানান, ফেসবুকে একটি ছবি দেখেছি। শুনেছি তার পদ স্থগিত করেছে জেলা ছাত্রদল। তবে থানায় আমি কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি।