শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩০ শ্রাবণ ১৪৩২
সিলেটে ক্রাশার মিলে মাটি-বালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ‘লুট হওয়া সাদাপাথর’

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ০২:১২

দেশের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র ভোলাগঞ্জের ‘সাদাপাথর’ এলাকা থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ পাথর উদ্ধারে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। ইতোমধ্যে ৪৭ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। অভিযানের খবরে মিল মালিক ও সংশ্লিষ্টরা পাথরগুলো বালু ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখছেন, যাতে প্রশাসনের নজর এড়ানো যায়।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সিলেট সদর উপজেলার ধোপাগুল-লালবাগ, সালুটিকর ও কোম্পানীগঞ্জের ভোলাগঞ্জ এলাকায় অভিযান চালানো হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অধিকাংশ ক্রাশার মিল বন্ধ রয়েছে এবং অনেক মালিক ও শ্রমিক এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন।

অভিযান চালানো এলাকাগুলোতে দেখা গেছে, আমদানি করা বৈধ পাথর মিলের সামনে রেখে পেছনের অংশে লুট করা পাথর মাটি ও বালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। কেউ কেউ পাথরের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে রঙ বদলে ফেলছেন যাতে পাথর দেখতে পুরনো ও মলিন লাগে।

এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘বালু বা মাটির স্তূপ মনে করার জন্য পাথরের ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়েছে।’

অভিযান শুরুর পর এলাকাজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ধোপাগুল শহীদ মিনার ও লালবাগের কিছু মিলে দেখা গেছে পাথর দ্রুত ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সাংবাদিক পরিচয় জানার পর কেউ মুখ খুলতে চাননি।

কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আজিজুন্নাহার বলেন, ‘আমরা অবগত হয়েছি যে কিছু মালিক পাথর বালু ও মাটি দিয়ে ঢেকে রাখছেন। শুক্রবার থেকে দুজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে যৌথ অভিযান চালানো হবে।’

সিলেট সদর ইউএনও খোশনূর রুবাইয়াৎ বলেন, ‘সদর উপজেলার বিভিন্ন বাড়িতে পাথর লুকিয়ে রাখার খবর পেয়েছি। আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

মানবাধিকার সংগঠন এইচআরপিবি–এর করা রিটের শুনানিতে হাইকোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে সাদাপাথর থেকে লুট হওয়া সব পাথর উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি কাজী জিনাত হক ও বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকার বেঞ্চ এই আদেশ দেন।

গত বছরের ৫ আগস্ট সরকার বদলের পর থেকেই ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর ও আশপাশের এলাকায় শুরু হয় বেপরোয়া লুটপাট। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে পাথর লুটের অভিযোগ উঠেছে। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও-ছবি ছড়িয়ে পড়ার পর নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

