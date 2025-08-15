‘আমার ভোট আমি দেব, এটার সুযোগ নাই’- বিএনপি নেতার ভিডিও ভাইরাল 

‘আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব- চৌদ্দগ্রামে আমরা এ স্লোগান বদলে দেব। চৌদ্দগ্রামে এটার সুযোগ কোনো সুযোগ নাই।’ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে এক বিএনপি নেতাকে এমনটা বলতে শোনা গেছে। এরপর আলোচনায় এসেছেন তিনি।
আলোচনায় আসা ওই বিএনপি নেতা হলেন মো. ওয়াহিদুর রহমান মজুমদার। তিনি চৌদ্দগ্রাম উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিওটি ভাইরাল হয়। ভিডিও ভাইরালের পর রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।
ভাইরাল ওই ৪৬ সেকেন্ডের ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা গেছে, ‘আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব, এটা কিন্তু আমরা পরিবর্তন করতে চাই। চৌদ্দগ্রামের মাটিতে এই স্লোগান আর আমরা বাস্তবায়ন হতে দেব না। একটা স্লোগান আমি এখন দেব-আপনারা সবাই আমার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে বলবেন। স্লোগানটা শুনুন, স্লোগানটা আগামী দিনে হবে। চৌদ্দগ্রামের স্লোগানটা এভাবে হবে- আমার ভোট আমি দেব, বিএনপিকে দেব। কি বলছি? বিএনপিকে দেব। আমার ভোট আমি দেব ধানের শীষে দেব। আজ থেকে আপনারা এই স্লোগানটাই দেবেন। আর কোনো স্লোগান নাই। আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব- এটা চৌদ্দগ্রামে কোনো সুযোগ নাই।’
এদিকে ভোটাধিকার নিয়ে বিএনপি নেতার এমন বক্তব্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনার ঝড় বইছে। ফ্যাসিবাদ পতনের পর দেশে ভোটাধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যখন রাজনৈতিক দলগুলো নানা সংস্কারসহ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে বিএনপি নেতার এমন বক্তব্যকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলছে সচেতন মহল। এসব নেতৃত্বের জন্য বিএনপির তৃণমূল বিব্রত বলেও মন্তব্য করছেন কেউ কেউ। এদিকে ওই বিএনপি নেতার এমন বিতর্কিত বক্তব্যে বিব্রত তৃণমূল।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্থানীয় বিএনপি নেতা বলেন, বিএনপি সব সময় ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করে আসছে। আর আমাদের দলের ওই নেতার এমন বক্তব্যে আমরা চরম বিব্রত। তিনি দলীয় আদর্শ থেকে এমন বক্তব্য দিতে পারে না। এই বক্তব্য দল সমর্থন করে না।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সম্প্রতি চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের একটি ওয়ার্ড বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক ওয়াহিদুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এ সময় বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি এমন বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছেন।
এ সময় বিএনপি নেতা ডা. মাইনুদ্দিন মিয়াজীসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
অভিযুক্ত বিএনপি নেতা ওয়াহিদুর রহমান মজুমদারকে দফায় দফায় ফোন করা হলেও মোবাইল বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
চৌদ্দগ্রাম উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. কামরুল হুদা বলেন, উনি হয়তো আবেগতাড়িত হয়ে এমন বক্তব্য দিয়েছেন। এটা শব্দ চয়নে ভুল হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া তিনি মনের কষ্ট থেকেও এ বক্তব্য দিয়ে থাকতে পারেন।
কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক সাবেক এমপি জাকারিয়া তাহের সুমন সাংবাদিকদের বলেন, বিএনপি সবসময় জনগণের ভোটাধিকারে বিশ্বাস করে। আমরা বিগত ১৭ বছর ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছি। এখনো ভোটের দাবি অব্যাহত রেখেছি। আমাদের দলের নেতা হয়ে তার এমন বক্তব্য দেওয়া ঠিক হয়নি। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব এবং ওই নেতার কাছে ব্যাখ্যা চাইবো।