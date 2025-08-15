সেকশন

পাকিস্তানে বন্যা ও ভূমিধসে নিহত ২৫

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৬
ছবি: টিআরটি গ্লোবাল

পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে কমপক্ষে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে নারী ও শিশুও রয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ভারী বর্ষণের পর সৃষ্ট এই দুর্যোগের খবর নিশ্চিত করেছে পাকিস্তানের অনলাইন সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ।

প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গিলগিত বালতিস্তান, আজাদ জম্মু-কাশ্মীরের কয়েকটি এলাকা এবং খাইবার পাখতুনখাওয়ার বাজুর জেলায় টানা বর্ষণে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। গিলগিত বালতিস্তান সরকারের মুখপাত্র ফয়জুল্লাহ ফারাক জানিয়েছেন, ঘিজার জেলার খালথি উপত্যকায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে একজন নারী। এছাড়া সেখানে তিনজন এখনো নিখোঁজ, যাদের সন্ধানে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।

তিনি আরও জানান, দিয়ামারের বোনার এলাকায় এক ভাই ও বোন বন্যার পানিতে ভেসে গেছেন। অপরদিকে বাবুসার রোডে ভূমিধসে এক শিশু আহত হয়েছে। আকস্মিক বন্যায় ঘিজারের ইয়াসিন থোই এলাকায় বহু বাড়িঘর, স্কুল এবং কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এদিকে, ভারী বর্ষণে বাঘ জেলার নদীগুলোর পানি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। সামাহনির ভিমবার এলাকায় বন্যার পানিতে পর্যটকবাহী একটি গাড়ি ভেসে গেলেও সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

আজাদ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী আনোয়ার উল হক রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের এক জরুরি বৈঠকে নদীর তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

