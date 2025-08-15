সেকশন

হলে অসুস্থ ঢাবি ছাত্রী, হাসপাতালে মৃত্যু

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:২০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

হার্টে টিউমার ও ফুসফুসে পানি জমে মৃত্যুবরণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী আসমা আক্তার লিজা। তার গ্রামের বাড়ি নাটোরে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের প্রাধ্যক্ষ ড. আলেয়া বেগম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

লিজা ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগ ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের শিক্ষার্থী ছিলেন। 

তার হলের এক শিক্ষার্থী জানান, তিনি গতকাল (বৃহস্পতিবার) দুপুরে হলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যান। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার হার্টে টিউমার ধরা পড়ে। পরে অন্য একটা মেডিকেলে নেওয়া করা হয়। সেখানে আজ তার মৃত্যু হয়।

আরেক শিক্ষার্থী জানান, তার হার্টে টিউমার আর ফুসফুসে নাকি পানি জমে ছিল। গতকাল অসুস্থ হ‌ওয়ার পর তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরে একটি প্রাইভেট হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়।

