শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
রয়টার্সের প্রতিবেদন

ইরাকের তপ্ত মরুভূমিতে পবিত্র যাত্রা, ‘কষ্ট বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে’

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫০
তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে কারবালার দিকে পবিত্র যাত্রা। ছবি:

দক্ষিণ ইরাকের তপ্ত মরুভূমির মধ্য দিয়ে ৫০০ কিলোমিটারের পবিত্র যাত্রায় মজিদ আল-কারিম পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছেন। কিন্তু তিনি এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুত নন। তিনি স্যান্ডেল এবং কালো পোশাক পরেছেন, যা তাপ শোষণ করে। হাঁটার জন্য হাতের লাঠি হিসেবে একটি কাঠের ঝাড়ুর হাতল বহন করছেন। কষ্ট সহ্য করাই এর উদ্দেশ্য।

তার যাত্রা নবী মুহাম্মদের (সাঃ) নাতি হুসাইনের জন্য শোক ও গৌরব প্রকাশ করে। তিনি প্রায় ১৪০০ বছর আগে এই পথের শেষ প্রান্তে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

করিম দক্ষিণ ইরাকের রাস আল-বিশায়, সম্ভাব্য সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে শুরু করেন। পারস্য উপসাগরের বালিতে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তার লক্ষ্য, পবিত্র শহর কারবালার দিকে যাত্রা করেন। করিম ২২ দিন ধরে এভাবে রাস্তায় থাকবেন।

৫৮ বছর বয়সী এই ব্যক্তির জন্য এটি একটি ক্লান্তিকর শুরু। দক্ষিণ ইরাকি মরুভূমি এবং জলাভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গরম বাতাস, অথবা সমুদ্র থেকে অভ্যন্তরীণ, ইতিমধ্যেই তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে এবং যাত্রার প্রথম অংশে তিনি বহন করা একটি কালো পতাকাকে ঝাপসা করে দিচ্ছে।

মাজিদ আল-কারিম ইরাকের পবিত্র শহর কারবালায় তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ছবি: সংগৃহীত

৫৮ বছর বয়সী মজিদের জন্য এটি একটি ক্লান্তিকর শুরু। দক্ষিণ ইরাকের মরুভূমি ও জলাভূমির মধ্য দিয়ে বা সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে বয়ে আসা গরম বাতাস তাকে ইতিমধ্যেই আঘাত করছে। চারিদিকের এই জ্বলন্ত পরিবেশ যাত্রার প্রথম অংশে তিনি যে কালো পতাকা বহন করছেন, সেটিকে ধূসর-ঝাপসা করে দিচ্ছে।

তবে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী। করিম জানান, তার বিশ্বাস এবং সংকল্প আগে কখনো এত শক্তিশালী ছিল না।

তিনি বলেন, 'আমি ঠিক আছি, আল্লাহর শুকরিয়া। ইমাম হুসেইনের পথ মুক্ত মানুষের পথ। এই পথে আমি নিজেকে রাজার মতো অনুভব করি।'

আরবাইন, যার আরবি অর্থ ৪০। এটি 'শিয়া' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া মুসলমানদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি।

এটি বিশ্বের বৃহত্তম বার্ষিক পবিত্র যাত্রায় পরিণত হয়েছে এবং সৌদি আরবের মক্কায় হজযাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়ার সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হুসেইনের মৃত্যুর ৪০ দিন পর ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি হয়।

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে শিয়া-সুন্নি বিভাজন মধ্যপ্রাচ্যকে বিভিন্ন মাত্রায় বিভক্ত করেছে। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন আক্রমণের ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও বেড়ে যায় এবং গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। সেই আক্রমণের সময় সাদ্দাম হোসেনের পতনের ফলে শিয়ারা 'সীমাবদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান' পুনরায় শুরু করার সুযোগ পায়।

সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মজিদ আল-কারিম প্রথম পূর্ণাঙ্গ পবিত্র যাত্রা করেছিলেন এবং তারপর থেকে প্রতি বছর এই ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। তিনি গর্বের সঙ্গে বলেন, 'এটি আমার ১৮তম বার।'

আরবাইন ইরাকি আতিথেয়তার একটি প্রদর্শনীও। স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তার ধারে ঘন কালো চা বিতরণ করেন এবং তাঁবুতে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত তীর্থযাত্রীদের খাবার দেন। হুসেনিয়া নামে পরিচিত মসজিদ এবং ধর্মীয় হলগুলো ভ্রমণকারীদের ঘুম এবং বিশ্রামের জন্য তাদের দরজা খুলে দেয়।

করিম তার যাত্রায় অপরিচিতদের স্বাগত জানানোর ওপর নির্ভর করে। পথিমধ্যে তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন।

পবিত্র যাত্রার শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারবালার প্রান্তর এবং হুসেনের মাজারের দৃশ্য তাকে উৎসাহিত করে। তিনি মাজারে ভিড় করা অন্যান্যদের সঙ্গে যোগ দেন।

প্রতি বছর দুই কোটিরও বেশি মুসলিম এখানে আসেন। এটি একটি বিশাল, সোনালী গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের মধ্যে অবস্থিত জায়গা। অলঙ্কৃত প্রবেশদ্বার, কাঠের দরজা এবং কাচ দিয়ে সজ্জিত। এর কাছে আসতেই করিম প্রার্থনা করেন।

শুক্রবার আরবাইনের সমাপ্তির কয়েকদিন আগে তিনি পবিত্র শহরে পৌঁছেছেন। তিনি বলেন, 'প্রতি বছর ইমাম হুসেইনের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্রতর হয়।'

