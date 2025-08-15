সেকশন

পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, নিহত ১০

পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে একটি যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন। এতে কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়েছেন।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্থানীয় সময় সকাল ৮টার দিকে পূর্ব বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে যাওয়া জাতীয় মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

জানা গেছে, যাত্রীবাহী বাসটি হুগলি জেলার তারকেশ্বর থেকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিল্প শহর আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। দ্রুতগতির বাসটি ফাগুপুর এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনের দিকে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের ফলে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, আহত ৩৫ জন বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং তাদের বেশিরভাগের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।

স্থানীয় একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, দিনের শেষে নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহত এবং নিহতদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

পুলিশের ধারণা, বাসের চালক সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এর ফলে এই ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে। ১০ জনের মৃতদেহ ইতোমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় লোকজন দাবি করেছেন, জাতীয় মহাসড়কের পাশে সার্ভিস রোড থাকা সত্ত্বেও ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে আবারও পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

একজন বাসিন্দা বলেছেন, পুলিশ প্রশাসন অভিযোগের কোনো কর্ণপাত করে না। সেই কারণে এই স্থানে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে।

