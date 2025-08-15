সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
‘আমরা অস্ত্র ত্যাগ করব না’, লেবানন সরকারকে সতর্ক করলেন হিজবুল্লাহ প্রধান

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫৪
হিজবুল্লাহ প্রধান নাইম কাসেম। ছবি: সংগৃহীত

হিজবুল্লাহর প্রধান নাইম কাসেম লেবানন সরকারকে কড়া ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন, 'আমাদের অস্ত্র ত্যাগের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই সরকার লেবাননকে ইসরায়েলের হাতে তুলে দিচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করছে।'

ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা কর্মকর্তা আলি লারিজানির সঙ্গে বৈঠকের পর শুক্রবার (১৫ আগস্ট) এক টেলিভিশন ভাষণে এই মন্তব্য করেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে হিজবুল্লাহকে সমর্থন দিয়ে আসছে ইরান এবং তাদেরকে 'প্রতিরোধের অক্ষ'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গত বছর ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়ে হিজবুল্লাহ। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে বছরের শেষ নাগাদ হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার জন্য সেনাবাহিনীকে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশ দেয় লেবানন সরকার।

এ বিষয়ে কাসেম বলেন, 'ইসরায়েলের দখল ও আগ্রাসন এভাবেই চলমান থাকলে আমাদের প্রতিরোধ থামবে না। প্রয়োজনে আমরা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও লড়াই করব।'

সরকারকে সতর্ক করে তিনি বলেন, 'সরকার যদি আমাদের মোকাবিলা করতে চায়, তাহলে লেবাননে আর কোনো প্রাণ বাকি থাকবে না। সরকার এমন এক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, যা দেশকে গৃহযুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ঠেলে দিতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, হিজবুল্লাহ ও তাদের শিয়া মিত্র 'আমাল আন্দোলন' আপাতত যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ কর্মসূচি নিচ্ছে না, কারণ তারা এখনো সরকারের সঙ্গে সংলাপের সুযোগ দেখছে। তবে ভবিষ্যতে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

লেবানন হিজবুল্লাহ মধ্যপ্রাচ্য সংকট

