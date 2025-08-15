সেকশন

সাত দিনেও খোঁজ নেই মাধবী ও তার সন্তানের

হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার মনতলা মেরাশানি গ্রামের গৃহবধূ মাধবী রাণী দাস (৩২) এবং তার সাত বছরের মেয়ে হিমাদ্রী রাণী দাস মুন নিখোঁজ হওয়ার সাত দিন পেরিয়ে গেলেও তাদের কোনো সন্ধান মেলেনি।

গত ৯ আগস্ট (শনিবার) সকালে নরসিংদীর মাধবদী থেকে মাধবপুরে বাসযোগে রওনা হওয়ার পর থেকেই তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে দাবি করেছেন মাধবীর স্বামী বিভু দত্ত।

বিভু জানান, স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে সেদিন মাধবদী থেকে মাধবপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হন তারা। ঢাকা-সুনামগঞ্জ রুটের একটি বাসে উঠেছিলেন মাধবী ও হিমাদ্রী। সকাল ৯টার দিকে মোবাইলে শেষবারের মতো স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় বিভুর। এরপর থেকে ফোন বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। দিনভর অপেক্ষা করেও তাদের ফিরে না পেয়ে, এবং বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পরের দিন তিনি মাধবদী থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা জানান, নিখোঁজের ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তারা আশঙ্কা করছেন, কোনো অপরাধীচক্র মাধবী ও তার মেয়েকে অপহরণ করে থাকতে পারে।

স্বামী বিভু দত্ত বলেন, আমার স্ত্রী কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া করতেন না। কারও সঙ্গে কোনো শত্রুতা নেই। আমি শুধু চাই ওরা ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। ফিরে আসুক আমাদের কাছে। প্রতিটি মুহূর্ত দুশ্চিন্তায় কাটছে।

এ বিষয়ে নরসিংদীর মাধবদী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন বলেন, আমরা অভিযোগ পেয়েছি এবং তদন্ত চলছে। সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশি চলছে। নিখোঁজ মা ও শিশুকে উদ্ধারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

