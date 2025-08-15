ডেঙ্গুতে মৃত্যু নেই, হাসপাতালে ভর্তি ১৩৪

গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। একই সময় সারাদেশে ১৩৪ জন ডেঙ্গুরোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো ডেঙ্গুবিষয়ক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর মধ্যে বরিশাল বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ৩২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৭ জন, ঢাকা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ২০ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১৪ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ২৪ জন, খুলনা বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) ১৪ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) চারজন ও রাজশাহী বিভাগে (সিটি করপোরেশনের বাইরে) নয়জন রয়েছেন।
গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পায়নি। চলতি বছরের এ যাবত ২৪ হাজার ২০০ ডেঙ্গুরোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছশ্ব