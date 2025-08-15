দিল্লিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির কাছে ছাদ ধসে ৫ জন নিহত

দিল্লিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির কাছে দরগার একটি অংশের ছাদ ধসে পড়েছে। এতে অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছে বলে খবর দিয়েছে এনডিটিভি।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্থানীয় সময় বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ থেকে ১০ থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।
প্রাথমিক প্রতিবেদনে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটি গম্বুজের কিছু অংশ ভেঙে পড়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে কর্মকর্তারা জানান, ষোড়শ শতাব্দীর মূল সমাধি অক্ষত রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কমপ্লেক্সের সীমানার মধ্যে একটি ছোট কক্ষে, যেখানে নির্মাণ কাজ চলছিল।
এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাপ্ত ভিডিওতে একটি খোলা উঠোনের চারপাশে ছোট ভবন দেখানো হয়েছে। ভবনের একপাশের ছাদ ধসে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। উদ্ধারকর্মীদের ঘটনাস্থলে দেখা গেছে।
প্রসঙ্গত, হুমায়ুনের সমাধি দিল্লির অন্যতম দর্শনীয় স্থান। প্রতিদিন শত শত দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে ভিড় জমান।