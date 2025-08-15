সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

দিল্লিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির কাছে ছাদ ধসে ৫ জন নিহত

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৩
ভবনটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

দিল্লিতে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের সমাধির কাছে দরগার একটি অংশের ছাদ ধসে পড়েছে। এতে অন্তত ৫ জন নিহত হয়েছে বলে খবর দিয়েছে এনডিটিভি।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) স্থানীয় সময় বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপ থেকে ১০ থেকে ১২ জনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের একটি গম্বুজের কিছু অংশ ভেঙে পড়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরে কর্মকর্তারা জানান, ষোড়শ শতাব্দীর মূল সমাধি অক্ষত রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে কমপ্লেক্সের সীমানার মধ্যে একটি ছোট কক্ষে, যেখানে নির্মাণ কাজ চলছিল।

এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাপ্ত ভিডিওতে একটি খোলা উঠোনের চারপাশে ছোট ভবন দেখানো হয়েছে। ভবনের একপাশের ছাদ ধসে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে। উদ্ধারকর্মীদের ঘটনাস্থলে দেখা গেছে।

প্রসঙ্গত, হুমায়ুনের সমাধি দিল্লির অন্যতম দর্শনীয় স্থান। প্রতিদিন শত শত দেশি-বিদেশি পর্যটক এখানে ভিড় জমান।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

ভারত নিহত এশিয়া ভবন ধস

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কা, নিহত ১০

‘কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় প্রাচীর হয়ে থাকবো’, ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধের আবহে মোদির বার্তা 

ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার ২ দিনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কী করেছিলেন? 

পারমাণবিক ব্ল্যাকমেইল মেনে নেবে না ভারত: মোদি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জম্মু-কাশ্মীরে বন্যা ও ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৪৬

শুল্ক আরোপের পর ভারতীয় কৃষকদের মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক

পাকিস্তানের সঙ্গে খনিজ ও হাইড্রোকার্বন খাতে সহযোগিতা বাড়াবে যুক্তরাষ্ট্র

কুয়েতে ভেজাল মদপানে মৃত্যু বেড়ে ১৩, বেশিরভাগই এশীয় নাগরিক

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng