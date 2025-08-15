সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
মাদারীপুরে আওয়ামী লীগের গণভোজ থেকে ২ নেতা গ্রেপ্তার

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:২০
মাদারীপুরে আওয়ামী লীগের গণভোজ থেকে ২ নেতা গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরে শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত গণভোজ থেকে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু এবং খোয়াজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম খোকনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। 

পুলিশ জানায়, ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা একত্রিত হয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে— এমন তথ্য ছিল পুলিশের কাছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান পরিচালনা করে কাজী শাহাদাত হোসেন মিঠু এবং জাহিদুল ইসলাম খোকনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জানা যায়, শোক দিবস পালন উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ৮টার দিকে মাদারীপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের পুরান বাসস্ট্যান্ডের পেছনে কাজী বাড়িতে মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে গণভোজ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বাবু শরীফ, জেলা যুবলীগের সহসভাপতি মো. মাসুম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শামিম মৃধা, মাদারীপুর সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কাজী শাহাদাত জুয়েল, সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মো. খোকন।

মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন বলেন, স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য এই অভিযান। গ্রেপ্তারকৃতদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। সেই মামলায় তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হবে।

আওয়ামী লীগ মাদারীপুর গ্রেপ্তার

