ইসরায়েলি মন্ত্রীর ঘোষণার পর পশ্চিম তীরে আক্রমণ ও গ্রেপ্তার বাড়িয়েছে দখলদাররা

অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব জেরুজালেমকে বিচ্ছিন্ন করতে ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোটরিচ একটি নতুন বসতি নির্মাণ পরিকল্পনা ঘোষণার পর অঞ্চলটিতে দখলদার বাহিনীর আক্রমণ ও গ্রেপ্তার বেড়েছে।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, পশ্চিম তীরের মাআলে আদুমিম বসতি ও জেরুজালেমের মধ্যবর্তী এলাকায় ৩ হাজার ৪০১টি বসতবাড়ি নির্মাণ করা হবে।
ফিলিস্তিনি গণমাধ্যমের খবর অনুসারে, এই ঘোষণার পর কয়েক ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনী দখলকৃত পশ্চিম তীরজুড়ে গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে। পাশাপাশি বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতাও বেড়েছে।
জেনিনে ইবনে সিনা স্পেশালাইজড হাসপাতালের কাছে একটি ভবন ঘিরে ফেলে ইসরায়েলি বাহিনী। পরে দুই ফিলিস্তিনি পুরুষকে আটক করা হয়েছে।
কালকিলিয়া এলাকার পূর্বে অবস্থিত বাকাত আল-হাতাবে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তির বেশ কয়েকজন আত্মীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই এলাকায় ইসরায়েলি সেনারা একটি অভিযানের সময় ফিলিস্তিনি যুবকদের ওপর ওপর তাজা গুলি চালিয়েছে বলে জানা গেছে।
এছাড়া রামাল্লাহর উত্তরে আতারাত আলাকায়ও বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। সেখানে বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি যানবাহন ও সম্পত্তি পুড়িয়ে দেয় এবং শিশুসহ ফিলিস্তিনিদের পরিবারগুলোর ওপর পাথর নিক্ষেপ করে।
ফিলিস্তিনি তথ্য কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, হেবরনের দক্ষিণে ইয়াত্তার কাছে সুসিয়া গ্রামে আরেকটি বসতি স্থাপনকারীর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।