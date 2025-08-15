কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর থেকে নিখোঁজের ৫দিন পর নদীতে ভাসমান অবস্থায় এক যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে জেলার ভৈরবের টোক চানপুর এলাকা দিয়ে বয়ে চলা মেঘনা নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত রাকিব (২৭) কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার কৈলাগ গ্রামের বন্দের বাড়ির মৃত শফি মিয়ার ছেলে।
নিহতের ছোট ভাই রিয়াজ মিয়া বলেন, ‘গত ১০ আগস্ট বিকেলে রাকিব বাড়ি থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে একই উপজেলার কুকরাই গ্রামের বন্ধু শাওনের বাড়ির উদ্দেশে বের হন। এরপর থেকে রাকিব আর বাড়ি ফেরেনি। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িসসহ সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বাজিতপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছি।’
ভৈরব নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, ‘আজ দুপুরে স্থানীয়রা খবর দিলে ভৈরবের টোক চানপুর এলাকা থেকে মেঘনা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় রাকিবের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এসময় নিহতের স্বজনেরাও উপস্থিত ছিল।’
নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, তাকে গলা কেটে হত্যা করে নদীতে ফেলে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’