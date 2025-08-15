সেকশন

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কিশোরগঞ্জে নিখোঁজের ৫ দিন পর যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার

আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৯

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর থেকে নিখোঁজের ৫দিন পর নদীতে ভাসমান অবস্থায় এক যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে জেলার ভৈরবের টোক চানপুর এলাকা দিয়ে বয়ে চলা মেঘনা নদী থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত রাকিব (২৭) কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার কৈলাগ গ্রামের বন্দের বাড়ির মৃত শফি মিয়ার ছেলে।

নিহতের ছোট ভাই রিয়াজ মিয়া বলেন, ‘গত ১০ আগস্ট বিকেলে রাকিব বাড়ি থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে একই উপজেলার কুকরাই গ্রামের বন্ধু শাওনের বাড়ির উদ্দেশে বের হন। এরপর থেকে রাকিব আর বাড়ি ফেরেনি। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িসসহ সম্ভাব্য সকল জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও না পেয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার বাজিতপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছি।’

ভৈরব নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ মো. রাশেদুজ্জামান বলেন, ‘আজ দুপুরে স্থানীয়রা খবর দিলে ভৈরবের টোক চানপুর এলাকা থেকে মেঘনা নদী থেকে ভাসমান অবস্থায় রাকিবের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এসময় নিহতের স্বজনেরাও উপস্থিত ছিল।’

নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ আরও বলেন, ‘ধারণা করা হচ্ছে, তাকে গলা কেটে হত্যা করে নদীতে ফেলে রেখেছে দুর্বৃত্তরা। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে স্বজনদের অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

সারাদেশ কিশোরগঞ্জ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনে বর্ষসেরা ইউএনও ইজাজুল হক

কলারোয়ায় রাতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল, প্রতিক্রিয়ায় দুপুরে ভাঙচুর

অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা জাহাজে মিলল পচা-দুর্গন্ধযুক্ত গম, খালাস বন্ধ

কক্সবাজার সৈকতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক এমপি জেপি নেতা রফিক চৌধুরী আর নেই

মাদক বিক্রিতে বাধা দেওয়ায় স্ত্রী হত্যা: ৮ দিনেও আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় জনমনে ক্ষোভ

চাঁদাবাজির মামলায় সাবেক ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার

সাত দিনেও খোঁজ নেই মাধবী ও তার সন্তানের

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng