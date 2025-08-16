সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ৩১ শ্রাবণ ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সুনামগঞ্জে ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ২, আহত অন্তত ৫

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০০:২০

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের লোকজনের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত পাঁচজন।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার লক্ষীপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন— জিরাগাঁও গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মনাফের ছেলে আব্দুল মতিন (৩৭)। লক্ষীপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আকবর আলী (৩৮)।

আব্দুল মতিন মারধরের শিকার হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আর আকবর আলী বুকে ছুরিকাঘাতের পর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে জিরাগাঁও ও লক্ষীপুর গ্রামের ছেলেদের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ হয়। খেলায় আকবর আলীর ভাই ফারুক মিয়া ও খালাতো ভাই খেলু মিয়া জিরাগাঁওয়ের জাকারিয়াকে মারধর করেন।

ঘটনার পর জাকারিয়ার বাবা আব্দুল মতিন বিষয়টি জানতে আকবর আলীর বাড়িতে গেলে উল্টো তাকেই মারধর করা হয়। পরে মতিনের লোকজন লক্ষীপুর বাজারে গিয়ে আকবর ও তার সহযোগীদের ওপর হামলা চালান। এতে ঘটনাস্থলেই আব্দুল মতিন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর আকবরকেও মৃত ঘোষণা করা হয়।

দোয়ারাবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহিদুল হক বলেন, ‘ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।’

