লুঙ্গি পরা মাসেদুলের ঘাসের বস্তায় মিললো ৫ বান্ডেল ইউএস ডলার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দরবাস সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৫১ হাজার মার্কিন ডলার ও একটি বাইসাইকেলসহ মাসেদুল হক (৩৮) নামের এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এসময় তার পরনে ছিল লুঙ্গি ও জার্সি। তবে তার সঙ্গে থাকা ঘাসের বস্তায় তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে ৫১ হাজার ইউএস ডলার।
শুক্রবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন-৬ বিজিবির একটি বিশেষ দল এ অভিযান পরিচালনা করে ডলারসহ মাসেদুলকে আটক করে। আটক মাসেদুল মুজিবনগরের খামারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
বিজিবি জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত থেকে অবৈধভাবে ডলার চোরাচালান হচ্ছে। এ খবরে সীমান্তের ২০০ গজ ভেতরে ফাতিমাপাড়া অভিযানে নামে বিজিবির বিশেষ দল। একপর্যায়ে লুঙ্গি পরিহিত এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে চ্যালেঞ্জ করে বিজিবি।
পরে তাকে ধাওয়া দিয়ে আটক করা হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ঘাসের বস্তায় তল্লাশি চালালে বেরিয়ে আসে ৫ বান্ডেল ইউএস ডলার, যেখানে ৫১ হাজার ইউএস ডলার পাওয়া যায়।
ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্ট্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, মাসেদুলকে তল্লাশি করে তার কাছে থাকা ৫টি প্যাকেটে মোট ৫১ হাজার মার্কিন ডলার, একটি বাইসাইকেল এবং একটি বাটন মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ডলারের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬২ লাখ ১ হাজার ৫৪০ টাকা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে মাসেদুল হক দীর্ঘদিন ধরে চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। উদ্ধার ডলার মেহেরপুর ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।