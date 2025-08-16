সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি ১৫০০

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে সাদা পাথর এবং গোয়াইনঘাটের জাফলং পর্যটনকেন্দ্র থেকে অবৈধভাবে পাথর লুটের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ১ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মামলাটি করেছেন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ারুল হাবীব।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান।
মামলার এজাহারে বলা হয়, কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুট করেছে যা নিয়ে জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় জড়িতদের সুনির্দিষ্ট পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।
সম্প্রতি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদা পাথর ও গোয়াইনঘাটের জাফলং পর্যটনকেন্দ্র থেকে পাথর লুটের ঘটনা ঘটে। সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করা এ ঘটনায় হাইকোর্ট পাথর উদ্ধার করে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন এবং লুটেরাদের তালিকা আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেন।
এরপর সিলেটসহ সারাদেশে র্যাব, পুলিশ ও যৌথ বাহিনী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। গত তিন দিনে জাফলং ও সাদা পাথর থেকে লুট হওয়া মোট ১ লাখ ৯ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু নারায়ণগঞ্জ থেকেই বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার হয় ৪০ হাজার মেট্রিক টন পাথর।