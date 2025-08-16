সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মামলা, আসামি ১৫০০

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১০:৩৯
ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে সাদা পাথর এবং গোয়াইনঘাটের জাফলং পর্যটনকেন্দ্র থেকে অবৈধভাবে পাথর লুটের ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ১ হাজার ৫০০ জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মামলাটি করেছেন খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর মহাপরিচালক মোহাম্মদ আনোয়ারুল হাবীব।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) বিষয়টি নিশ্চিত করেন কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান।


মামলার এজাহারে বলা হয়, কিছু দুষ্কৃতকারী গত বছরের ৫ আগস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি থেকে অবৈধভাবে কোটি কোটি টাকার পাথর লুট করেছে যা নিয়ে জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় জড়িতদের সুনির্দিষ্ট পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।
 

সম্প্রতি সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদা পাথর ও গোয়াইনঘাটের জাফলং পর্যটনকেন্দ্র থেকে পাথর লুটের ঘটনা ঘটে। সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করা এ ঘটনায় হাইকোর্ট পাথর উদ্ধার করে যথাস্থানে প্রতিস্থাপন এবং লুটেরাদের তালিকা আদালতে দাখিলের নির্দেশ দেন।
 
এরপর সিলেটসহ সারাদেশে র‌্যাব, পুলিশ ও যৌথ বাহিনী সাঁড়াশি অভিযান শুরু করে। গত তিন দিনে জাফলং ও সাদা পাথর থেকে লুট হওয়া মোট ১ লাখ ৯ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধু নারায়ণগঞ্জ থেকেই বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার হয় ৪০ হাজার মেট্রিক টন পাথর।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

মামলা সিলেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিলেটে যাত্রী ছাউনি নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

সিলেটে অবৈধভাবে পাথর তোলার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি বিএনপির

সিরাজগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে তিন পুলিশের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর মামলা

সিলেটে ক্রাশার মিলে মাটি-বালু দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে ‘লুট হওয়া সাদাপাথর’

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সিলেটে পাথর লুটের অভিযোগে ইউপি চেয়ারম্যান আটক

সিলেটে সাদা পাথর লুটপাট: অভিযানে ৩৫ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৬ কিলোমিটার জুড়ে তীব্র যানজট

সিলেটে সাদা পাথর লুটপাট: অভিযানে ১২ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng