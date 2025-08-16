বীর মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি থেকে কাঙালি ভোজের খাবার নিয়ে গেল পুলিশ

মানিকগঞ্জ পৌরসভার পূর্ব দাশড়া এলাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কাঙালি ভোজের আয়োজন করা হয়। খবর পেয়ে রান্না করা খাবার নিয়ে গেছে পুলিশ।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুরে গণফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মুক্তিযোদ্ধা মফিজুল ইসলাম খান কামালের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পরে এ ঘটনা নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দেন মফিজুল ইসলাম খান কামাল।
‘১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস-২০২৫’ শিরোনামে তিনি সেই পোস্টে লিখেছেন, ‘নৈতিক দায়িত্ব থেকে আমি আজকের দিনটি পালন করার চেষ্টা করেছি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন! সকালে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। হয়েছে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল। আয়োজন ছিল কাঙ্গালী ভোজের। বাকিটা ইতিহাস!’
মফিজুল ইসলাম খান কামাল বলেন, দুপুরে কাঙালি ভোজের জন্য খিচুড়ি রান্না হচ্ছিল। এ সময় পুলিশ এসে রান্না করতে নিষেধ করেন। পরে তার অনুরোধে রান্না সম্পন্ন হলেও, শেষ পর্যন্ত সেই খাবার পুলিশ নিয়ে যায়।
তিনি দাবি করেন, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের একক কোনো সম্পত্তি নয়। তার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা যাবে না, সরকার থেকে এরকম কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি হয়নি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার স্বাধীনতা আছে এ আয়োজন করার।
মানিকগঞ্জ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস এম আমানউল্লাহ বলেন, আমরা ওপরের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। রান্না করা খাবার আমাদের হেফাজতে রয়েছে।