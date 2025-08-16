সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১২:১১
ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সন্ধ্যায় কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর উদ্যোগে নিজ বাসভবনে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

জানা যায়, শেখ মুজিবুর রহমানের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাদ মাগরিব বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে কাদের সিদ্দিকী শহরের নিজ বাসভবন সোনার বাংলায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। এসময় কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন অবদান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে প্রায় অর্ধশতাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তার দলের লোকজন অংশ নেন। পরে শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মোতায়েন ছিল। এছাড়া আর কোথাও আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচি পালন করতে দেখা যায়নি।

ইত্তেফাক/পিএস

বিষয়:

শেখ মুজবুর রহমান টাঙ্গাইল বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী

