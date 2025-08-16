অবশেষে ভারতে আসছেন মেসি

নানা জল্পনা-কল্পনা শেষে, সব আলোচনা-সমালোনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তিন দিনের ভারত সফরে আসছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের ভারত সফরকে 'গোট ট্যুর অফ ইন্ডিয়া ২০২৫' নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও গেল কিছু দিন আগে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনে মেসিদের ভারত সফর বাতিল করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।
তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো নিশ্চিত করেছে, আগামী ১২ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো ভারতের মাটিতে পা রাখছেন ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার। সেইসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
১২ ডিসেম্বর কলকাতায় পা রাখবেন লিওনেল মেসি। তাতে ১৪ বছর পর আবারও ভারতের মাটিতে পা রাখবেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ২০১১ সালে কলকতার সল্ট লেকে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলছিল আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে ছিলেন মেসিও। তবে এবার আর সল্ট লেকে না, ইডেন গার্ডেনে পা রাখবেন লিও। সেখানে 'গড কনসার্ট' এবং 'গড কাপ' অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে মেসি ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি।
এরপর ১৩ তারিখে আদানি ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহমেদাবাদ যাবেন মেসি। ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাই বিভাগে সিসিএই ব্র্যাবোর্নে একটি মিলনমেলা, একটি গড কনসার্ট এবং ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গড কাপ অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়াও মেসি শাহরুখ খান এবং লিয়েন্ডার পেসের মতো সেলিব্রিটিদের সঙ্গে একটি প্যাডেলে একটি ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। সর্বশেষ ১৫ তারিখ দিল্লিতে ফিরোজ শাহ কোটলায় চূড়ান্ত গড কনসার্ট এবং গড কাপের অংশ নেওয়ার আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সৌজন্য সাক্ষাৎ করে ভারত ত্যাগ করবেন।