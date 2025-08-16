সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবশেষে ভারতে আসছেন মেসি

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৩
লিওনেল মেসি। ছবি: সংগৃহীত

নানা জল্পনা-কল্পনা শেষে, সব আলোচনা-সমালোনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে তিন দিনের ভারত সফরে আসছেন লিওনেল মেসি। আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের ভারত সফরকে 'গোট ট্যুর অফ ইন্ডিয়া ২০২৫' নাম দেওয়া হয়েছে। যদিও গেল কিছু দিন আগে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ এনে মেসিদের ভারত সফর বাতিল করেছিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। 

তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো নিশ্চিত করেছে, আগামী ১২ ডিসেম্বর দ্বিতীয়বারের মতো ভারতের মাটিতে পা রাখছেন ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার। সেইসঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।

১২ ডিসেম্বর কলকাতায় পা রাখবেন লিওনেল মেসি। তাতে ১৪ বছর পর আবারও ভারতের মাটিতে পা রাখবেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ২০১১ সালে কলকতার সল্ট লেকে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলছিল আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচে ছিলেন মেসিও। তবে এবার আর সল্ট লেকে না, ইডেন গার্ডেনে পা রাখবেন লিও। সেখানে 'গড কনসার্ট' এবং 'গড কাপ' অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে মেসি ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি।

এরপর ১৩ তারিখে আদানি ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহমেদাবাদ যাবেন মেসি। ১৪ ডিসেম্বর মুম্বাই বিভাগে সিসিএই ব্র্যাবোর্নে একটি মিলনমেলা, একটি গড কনসার্ট এবং ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গড কাপ অনুষ্ঠিত হবে। 

এছাড়াও মেসি শাহরুখ খান এবং লিয়েন্ডার পেসের মতো সেলিব্রিটিদের সঙ্গে একটি প্যাডেলে একটি ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। সর্বশেষ ১৫ তারিখ দিল্লিতে ফিরোজ শাহ কোটলায় চূড়ান্ত গড কনসার্ট এবং গড কাপের অংশ নেওয়ার আগে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সৌজন্য সাক্ষাৎ করে ভারত ত্যাগ করবেন।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

ভারত ফুটবল আর্জেন্টিনা লিওনেল মেসি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ভারতীয় ক্লাবের বিপক্ষে মাঠে নামতে ভারতে আসছেন রোনালদো

জাতীয় দলেও ফুটবলার ছাড়ছে না বসুন্ধরা কিংস

ভুটানের ক্লাবে এবার বাংলাদেশের অধিনায়ক আফঈদা 

বিদেশি ফুটবলার রেজিষ্ট্রেশন, মোহামেডান-আবাহনীর ভিন্ন মত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘শিশু হত্যা বন্ধ করো’ ব্যানার প্রদর্শন রাজনৈতিক বার্তা না, জানালো উয়েফা

বিয়ের আগেই রোনালদোর সঙ্গে বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ চুক্তি জর্জিনার

ভুটানে নারী সাফে খেলতে যাচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৭ দল

এশিয়া কাপে ভারত যেন ম্যাচ বয়কট করে, দোয়া করছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng