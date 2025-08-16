সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সিলেট থেকে আড়াই লাখ ঘনফুট লুট করা পাথর উদ্ধার

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৬
অভিযানে জেলার বিভিন্ন ক্রাশার মিল ও সংরক্ষণস্থল থেকে এসব পাথর জব্দ করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

সিলেট সদর উপজেলার ধুপাগুল পয়েন্ট ও মহালদি গ্রাম থেকে অবৈধভাবে লুট হওয়া প্রায় আড়াই লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে প্রশাসন।

শনিবার (১৬ আগস্ট) সকাল থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে জেলার বিভিন্ন ক্রাশার মিল ও সংরক্ষণস্থল থেকে এসব পাথর জব্দ করা হয়।

উদ্ধার অভিযানের নেতৃত্ব দেন সিলেট সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোশনূর রুবাইয়াৎ। অভিযানে আরও অংশ নেয় সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসারসহ প্রশাসনের বিভিন্ন বাহিনী।

ইউএনও খোশনূর রুবাইয়াৎ জানান, ধুপাগুলের একাধিক ক্রাশার মিল থেকে প্রায় দেড় লাখ ঘনফুট এবং মহালদি গ্রামে বিভিন্ন বাড়ি ও সড়কের পাশ থেকে আরও এক লাখ ঘনফুট পাথর জব্দ করা হয়েছে। অভিযানে পাথর মজুত ও পাচারের কাজে ব্যবহৃত গাড়ির সন্ধানও মিলেছে।

তিনি আরও বলেন, 'পাথর উদ্ধারে আমাদের অভিযান এখনো চলছে। অবৈধভাবে উত্তোলিত প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে।'

এর আগের দিন, শুক্রবার কোম্পানীগঞ্জের কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আরও এক লাখ ঘনফুট পাথর উদ্ধার করা হয়। সেগুলোর মধ্যে অর্ধেক পাথর পুনরায় উৎসস্থলে ফেরত দেওয়া হয়েছে, বাকি অংশও ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

ইত্তেফাক/আইএ

