রাশিয়ায় কারখানায় আকস্মিক বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত, আহত ১৩০

রাশিয়ার রিয়াজান অঞ্চলে একটি কারখানায় আকস্মিক বিস্ফোরণে ১১ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অন্তত ১৩০ জন আহত হয়েছেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) টেলিগ্রামে এক বিবৃতিতে রাশিয়ার জরুরি মন্ত্রণালয় এ কথা জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মস্কো থেকে ৩২০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে বিস্ফোরণটি ঘটে। ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে উদ্ধারকারীরা অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে।
রিয়াজান অঞ্চলের গভর্নর পাভেল মালকভ বলেছেন, কারখানার একটি ওয়ার্কশপের ভেতরে আগুন লাগার ফলে এই ঘটনাটি ঘটেছে।
তবে আগুন লাগার কোনো কারণ জানানো হয়নি। কারখানাটি কী উৎপাদন করত, তাও স্পষ্ট না।
রয়টার্স জানিয়েছে, ইউক্রেন এর আগে রিয়াজান অঞ্চলে সামরিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। কিছু রাশিয়ান সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বারুদের আগুনের কারণে বিস্ফোরণটি ঘটেছে।