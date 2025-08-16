সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঝিনাইগাতীতে দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদকর্মীর ওপর সন্ত্রাসী হামলা

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৪৯
আহত খোরশেদ আলম দৈনিক ইত্তেফাকের ঝিনাইগাতী উপজেলা সংবাদদাতা।

শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলায় মো. খোরশেদ আলম নামের এক সাংবাদিক সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন।শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার নলকুড়া ইউনিয়নের সন্ধ্যাকুড়া বাজার এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত খোরশেদ আলম দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ঝিনাইগাতী উপজেলা সংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত। বর্তমানে তিনি শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, ঘটনার সময় খোরশেদ আলম সন্ধ্যাকুড়া বাজার এলাকা থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে ওৎ পেতে থাকা একদল সন্ত্রাসী তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে ঝিনাইগাতী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখান থেকে শনিবার সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আহত সাংবাদিক খোরশেদ আলম জানান, আমি দীর্ঘদিন ধরে ঝিনাইগাতী উপজেলার একাধিক মামলার আসামি ও চোরাকারবারি রাসেলের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি করছিলাম। এ কারণে তাকে একাধিকবার হুমকি দেওয়া হয়। অবশেষে সেই হুমকি বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আমি এই ঘটনার ন্যায়বিচার দাবি করছি।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল আমীন বলেন, সংবাদ পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত সাংবাদিককে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

ঘটনার পর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংবাদিকরা এ হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকেও স্থানীয়দের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। সবাই দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

