২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ২০২, মৃত্যুহীন শূন্য

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২০২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে এ সময়ে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম শনিবার (১৬ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে।
চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মোট ২৫ হাজার ৯১২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের।
এ মাসের (আগস্ট) শুরু থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪ হাজার ৯৩২ জন এবং মারা গেছেন ২১ জন। বর্তমানে সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১ হাজার ২৩৮ জন ডেঙ্গু রোগী। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় চিকিৎসাধীন আছেন ৪১২ জন এবং ঢাকার বাইরে আছেন ৮২৬ জন।
স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এই বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ এবং জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭, মে মাসে ৩, জুনে ১৯ এবং জুলাইয়ে ৪১ জন মারা গেছেন।