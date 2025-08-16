সেকশন

শনিবার, ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ২০২, মৃত্যুহীন শূন্য

আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৭

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২০২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তবে এ সময়ে কোনো মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। স্বাস্থ্য অধিদফতরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম শনিবার (১৬ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে।

চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন মোট ২৫ হাজার ৯১২ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০৪ জনের।

এ মাসের (আগস্ট) শুরু থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪ হাজার ৯৩২ জন এবং মারা গেছেন ২১ জন। বর্তমানে সারা দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১ হাজার ২৩৮ জন ডেঙ্গু রোগী। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় চিকিৎসাধীন আছেন ৪১২ জন এবং ঢাকার বাইরে আছেন ৮২৬ জন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের তথ্য বলছে, এই বছরের জানুয়ারিতে ১ হাজার ১৬১ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩৭৪, মার্চে ৩৩৬, এপ্রিলে ৭০১, মে মাসে ১ হাজার ৭৭৩, জুনে ৫ হাজার ৯৫১ এবং জুলাইয়ে ১০ হাজার ৬৮৪ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে জানুয়ারিতে ১০ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৩, এপ্রিলে ৭, মে মাসে ৩, জুনে ১৯ এবং জুলাইয়ে ৪১ জন মারা গেছেন। 

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

ডেঙ্গু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ডেঙ্গুতে মৃত্যু নেই, হাসপাতালে ভর্তি ১৩৪

ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২৫২ জন

২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৩২৫, একজনের মৃত্যু

ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘন্টায় একজনের মৃত্যু, হাসপাতালে ভর্তি ৩৮২

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বিশেষ সংবাদ

পদোন্নতি আর রদবদল ছাড়া পরিবর্তনের তেমন ছোঁয়া নেই

টাইফয়েড টিকা কার্যক্রম শুরু ১ সেপ্টেম্বর, বিনামূল্যে টিকা পাবে ৫ কোটি শিশু

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আরও ১ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৪৩৪ জন

২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ৩ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ৩২৫

app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng