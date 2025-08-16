আমিরাতে আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তি চেয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত

সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) আটক ২৫ বাংলাদেশির মুক্তির দাবিতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রবাসীদের নিয়ে গঠিত এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্স জুলাই
গত দুই মাসে আটকদের পরিবারের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন নেতারা। সংগঠনটি জানায়, গত বছরের জুলাইয়ে গণঅভ্যুত্থানে সংহতি জানিয়ে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিক আটক হয়েছেন। এর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার পদক্ষেপে ১৮৮ জন ছাড়া পান। কিন্তু ২৫ জন প্রায় এক বছর সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন বন্দিশালায় আটক রয়েছেন।
গত ৪ আগস্ট ঢাকায় আটক ২৫ জনের পরিবারের উপস্থিতিতে ঢাকায় এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পরিবারের সদস্যরা সরাসরি তাদের দুর্দশা ও দাবি তুলে ধরেন।
পরে এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েনন্সের গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর (অপারেশন্স) তারিক আদনান মুন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়-সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এবং উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের সঙ্গে বৈঠকের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে ইউএই-ভিত্তিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
সর্বশেষ গত ১১ ও ১২ আগস্ট এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের একটি প্রতিনিধি দল দুবাই কনস্যুল জেনারেল রাশেদুজ্জামান এবং আবুধাবিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। এনসিপি ডায়াস্পোরা অ্যালায়েন্সের মধ্যপ্রাচ্য প্রতিনিধির সহায়তায় স্থানীয় দুবাই ও আবুধাবি প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেন।
প্রধান তিন দাবি
অবিলম্বে সব অভিযোগ প্রত্যাহার এবং একটি কার্যকর কনস্যুলার কমিউনিকেশন চ্যানেল স্থাপন, কূটনৈতিক ও আইনি পদক্ষেপ নিয়ে আটক ২৫ জনকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং যেসব প্রবাসী বাংলাদেশি ভুক্তভোগীদের বিরুদ্ধে দেশটির পুলিশের কাছে অভিযোগ দাখিল করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ।