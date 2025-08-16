ঢাবিতে শাকিব-জয়া-চঞ্চলদের ছবিতে ‘জুতা নিক্ষেপ’

শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করে বেশ কয়েকজন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট দেওয়ার এসব তারকাদের ছবিতে ‘জুতা নিক্ষেপ’ করেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। ১৫ আগস্টে নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া আইডিতে শেখ মুজিবের প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জানিয়ে পোস্ট দেওয়ার পর থেকেই নেটিজেনরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।
শনিবার (১৬ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি ও রাজু ভাস্কর্যের পাশে বিপ্লবী ছাত্র পরিষদ ‘জুতা নিক্ষেপ’ কর্মসূচি পালন করে।
রাজু ভাস্কর্য সংলগ্ন মেট্রেরেলের একটি পিলারে একটি ব্যানারে ৩০ জন তারকার ছবি টাঙানো হয়। কবি সাদাত হোসেনসহ বহু তারকার ছবি টানানো হয়। ব্যানারের শিরোনামে লেখা ছিল ‘কালচারাল ফ্যাসিস্টদের বয়কট করুন’।
ব্যানারে গায়ক লিঙ্কন (আর্টসেল), রাহুল আনন্দ, ক্রিকেটার ও সাবেক এমপি সাকিব আল হাসান, অভিনেতা শাকিব খান, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, মেহের আফরোজ শাওন, শমী কায়সার, অরুণা বিশ্বাস, সাজু খাদেম, নাজিফা তুষি, মুমতাহিনা টয়া, পিয়া জান্নাতুল, সুনেরাহ বিনতে কামাল প্রমুখ।
কর্মসূচি চলাকালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিতেও জুতা নিক্ষেপ করা হয়। এ সময় স্লোগান ওঠে— ‘জয়া আহসানের দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে’, ‘চঞ্চলের দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে’, ‘শাকিব খানের দুই গালে, জুতা মারো তালে তালে’।
আয়োজক বিপ্লবী ছাত্র পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল ওয়াহেদ অভিযোগ করেন, ‘১৫ আগস্ট ২০২৪ সালে যখন শেখ হাসিনা পালিয়ে যান, তখন এ সেলিব্রেটিরা চুপ ছিল। অথচ এবার ১৫ আগস্টে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আওয়ামী লীগকে ‘নরমালাইজ’ করতে চাইছে। মুজিবকে ঢাল বানিয়ে আবার ফ্যাসিবাদ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘ভালো মুজিব বলে কিছু নেই। তাকে হত্যা না করলে আজকের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ পাওয়া যেত না।’
একাধিক অংশগ্রহণকারী বলেন, ‘বিগত ১৬ বছর সরকার শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজমও কায়েম করেছিল। জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে আমরা ফ্যাসিজমমুক্ত বাংলাদেশ পেয়েছি। অথচ কিছু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবার সেই বাকশালি ও মুজিববাদী বয়ান ফিরিয়ে আনতে চাইছে। তাই আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি।’
এর আগে শুক্রবার শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন তারকা নিজেদের ফেসবুক পেইজে শোকবার্তা প্রকাশ করেন। এ নিয়ে গুজব ছড়ায় যে তারা অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওনের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে এসব পোস্ট দিয়েছেন।