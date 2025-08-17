সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বৃষ্টিতে ঢাকার বায়ুমানে চোখে পড়ার মতো উন্নতি

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১০:১৩
ছবি: সংগৃহীত

বিভিন্ন দেশের সঙ্গে মেগাসিটি ঢাকায়ও বাড়ছে বায়ুদূষণ। তীব্র গরমের মধ্যে আজ সকালে বৃষ্টি হওয়ায় রাজধানীর বায়ুমানে বেশ উন্নতি দেখা দিয়েছে। রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের মানদণ্ড অনুযায়ী, ৫০ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ৭৫তম রয়েছে রাজধানী ঢাকা, যা দূষণের দিক থেকে ভালো হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

একই সময়ে ১৫৮ স্কোর নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসা। এখানকার বাতাসের মান নাগরিকদের জন্যে ‘অস্বাস্থ্যকর’। এছাড়াও একই তালিকায় ১৩৭ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা। তৃতীয় অবস্থানে থাকা বাহরাইনের মানামার স্কোর ১২২ এবং রাজধানী ঢাকা ৫০ স্কোর নিয়ে ৭৫তম অবস্থানে রয়েছে।

আইকিউএয়ারের তথ্য অনুযায়ী, বাতাসের গুণমান নির্ধারণের একিউআই স্কেল অনুযায়ী ০-৫০ ভালো, ৫১-১০০ মাঝারি, ১০১-১৫০ সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর, ১৫১ থেকে ২০০ এর মধ্যে একিউআই স্কোরকে ‘অস্বাস্থ্যকর’ বলে মনে করা হয়। এছাড়া ২০১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়, ৩০১ বা তার বেশি একিউআই স্কোরকে ‘দুর্যোগপূর্ণ বা ঝুঁকিপূর্ণ’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

বাংলাদেশের একিউআই নির্ধারণ করা হয় দূষণের ৫টি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে। সেগুলো হলো- বস্তুকণা (পিএম১০ ও পিএম২.৫), এনও২, সিও, এসও২ ও ওজোন (ও৩)।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) অনুসারে, বায়ু দূষণের কারণে স্ট্রোক, হৃদরোগ, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ, ফুসফুসের ক্যান্সার এবং তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর অন্তত ৭০ লাখ মানুষ মারা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঢাকার বায়ুদূষণ নাগরিকদের জন্যে স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াচ্ছে। বাইরে বের হলে মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শিশু, প্রবীণ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের বাড়ির বাইরে কম বের হতে বলা হয়েছে। শহরে সবুজায়ন ও গাছপালা বৃদ্ধির মাধ্যমে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইত্তেফাক/এনটিএম

বিষয়:

রাজধানী বাহরাইন বায়ুদূষণ ইন্দোনেশিয়া

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল দিতে যাওয়া সেই রিকশাচালক কারাগারে

রাজধানীতে নির্মাণাধীন ভবনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

পলাতক স্বামীসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

ধানমন্ডি ৩২-এ ফুল দিতে আসা নারীকে ফিরিয়ে দিল পুলিশ, আরেকজনকে নিল জিজ্ঞাসাবাদে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের ৬ নেতাকর্মী গ্রেপ্তার

ঢাকায় বৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়া অফিসের নতুন বার্তা

ডিএমপিতে চালু হলো অনলাইন জিডি

শুক্রবার ঢাকা-আশুলিয়া রুটে ১৬ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng