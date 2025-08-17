সেকশন

লালবাগে গণপিটুনিতে যুবক নিহত

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৩:২১
রাজধানীর লালবাগের শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় গণপিটুনিতে মো. তৌফিকুল ইসলাম ওরফে কিলার বাবু (২৬) নামে এক যুবক মারা গেছেন।

রোববার (১৭ আগস্ট) সকাল পৌনে ৮টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে লালবাগের শহীদনগর লোহার ব্রিজ এলাকায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মাতলামি করার পর তৌফিকুলকে পিটুনি দেয়া হয়। এরপর উত্তেজিত জনতা তাকে আজিমপুর আর্মি ক্যাম্পে খবর দেয়। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢামেক নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে এবং বিষয়টি লালবাগ থানাকে জানানো হয়েছে।

