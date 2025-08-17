দল জিতলেও ব্যাট-বলে বিবর্ণ সাকিব

দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। তবে নিয়মিত খেলছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট। পঞ্চমবারের মতো ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) খেলছেন সাবেক বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার। তার দল অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকন্সের ম্যাচ দিয়ে চলতি আসরের পর্দা ওঠে। ওই ম্যাচে ব্যাট-বলে ব্যর্থ ছিলেন সাকিব।
দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্যর্থতা থেকে বের হতে পারেননি সাবেক এই টাইগার অধিনায়ক। ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই বিবর্ণ ছিলেন সাকিব। তবে ঠিকই জয় পেয়েছে তার দল অ্যান্টিগা। ২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের জয় পেয়েছে সাকিবের দল।
রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে অ্যান্টিগা স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডস স্টেডিয়ামে টস জিতে ফিল্ডিং নেয় অ্যান্টিগা। আগে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫১ রান তোলে বার্বাডোজ রয়্যালস। এ দিন মাত্র এক ওভার বোলিংয়ের সুযোগ পান সাকিব। ১৪ রান দিয়ে থাকেন উইকেটশূন্য।
১৫১ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ১৯.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের দেখা পায় অ্যান্টিগা। ব্যাট হাতেও সাকিব ছিলেন বেশ সাদামাটা। ১৩ বলে ১৩ রান করে ফেরেন সাজঘরে।