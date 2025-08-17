সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘স্ত্রীর যন্ত্রণা সইতে না পেরে’ চিরকুট লিখে দর্জির আত্মহত্যা

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০৭

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ‘স্ত্রীর যন্ত্রণা সইতে না পেরে’ চিরকুট লিখে আত্মহত্যা করেছেন লোকমান সরদার (৩২) নামের এক দর্জি।

শনিবার (১৬ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের পাখিমারা বাজারসংলগ্ন একটি ভাড়া বাসা থেকে তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত লোকমান সরদার উপজেলার পশ্চিম সোনাতলা গ্রামের জাকির সরদারের ছেলে। পেশায় তিনি একজন দর্জি ছিলেন এবং পাখিমারা বাজারে একটি দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

পুলিশ জানিয়েছে, আত্মহত্যার আগে লোকমান একটি নোটপ্যাডে চিরকুট লিখে গেছেন। চিরকুটে তিনি উল্লেখ করেন, স্ত্রী তাকে ভালোবাসেন না এবং টাকার অভাবে সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। এমনকি স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই মানসিক যন্ত্রণা থেকেই তিনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেন বলে চিরকুটে উল্লেখ রয়েছে।

কলাপাড়া থানার ওসি জুয়েল ইসলাম বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইত্তেফাক/এএইচপি

বিষয়:

সারাদেশ পটুয়াখালী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছেলেকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে নিখোঁজ বাবার মরদেহ মিললো পুকুরে

রাঙ্গামাটির সিম্বল ‘ঝুলন্ত সেতু’ এখনও পানির নিচে, নেই সংস্কারের উদ্যোগ

সাঈদীর রায়ে মিষ্টি বিতরণকারী আওয়ামী লীগ নেতাকে মিষ্টি খাইয়ে গণপিটুনি

কক্সবাজারে চিংড়ির ঘের দখল নিয়ে গোলাগুলি, নিহত ১

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জলাবদ্ধতায় বিপর্যস্ত জামালপুর পৌরসভা, নেই জানাজার জায়গাও

কোচিং সেন্টারে অস্ত্রসহ আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা, রিমান্ড চাইবে পুলিশ

ছাত্রীর আপত্তিকর ছবি-ভিডিও ছড়ানোর অভিযোগে শিক্ষক গ্রেপ্তার

বরিশালে প্রয়াত বিএনপি নেতার বাড়িতে লুটপাটের পর অগ্নিসংযোগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng