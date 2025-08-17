বাবার ভঙ্গিতেই ডেবিউ, ওয়েব সিরিজে ‘ছোট বাদশা’ আরিয়ান খান

কথায় আছে— বাপকা বেটা! বলিউড কিং শাহরুখ খানের বড় ছেলে আরিয়ান খানও যেন বাবার পথেই হাঁটছেন। সদ্য প্রকাশ্যে এসেছে তার প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘ব্যাডস অফ বলিউড’–এর ফার্স্ট লুক ও টিজার। আরিয়ানকে দেখে দর্শকমহলে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা— অনেকে ইতিমধ্যেই তাকে ডাকছেন ‘ছোট বাদশা’।
অভিনয়ের পাশাপাশি এই সিরিজের চিত্রনাট্য ও পরিচালনাও করেছেন আরিয়ান নিজেই। আর টিজারের শুরুতেই বাজতে দেখা যায় শাহরুখ অভিনীত মহব্বতে ছবির সেই ভায়োলিন সুর— সঙ্গে সংলাপ ‘এক লাড়কি থি দিওয়ানি সি’। যা মুহূর্তেই ফিরিয়ে দেয় দুই দশক আগের সিনেমার স্মৃতি।
টিজারের প্রথম অংশে রোম্যান্স থাকলেও, আরিয়ানের প্রবেশের পর গল্পে আসে অ্যাকশনের ছোঁয়া। তাকে বলতে শোনা যায়—“বলিউড জিসসে আপনে সালো সে প্যায়ার ভি কিয়া অউর ওয়ার ভি কিয়া, ম্যায় ভি ওহি করুঙ্গা।” সংলাপটি দেখে অনেকে মনে করছেন, এভাবেই তিনি বাবাকে উদ্দেশ করে সিরিজটি ডেডিকেট করেছেন।
শাহরুখপুত্রের এই প্রথম উপস্থিতি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে তীব্র উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, গৌরী খান প্রযোজিত ও আরিয়ান পরিচালিত এই ওয়েব সিরিজ চলতি বছরের শেষের দিকে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। তবে সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনও ঘোষণা হয়নি।