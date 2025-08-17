সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বাবার ভঙ্গিতেই ডেবিউ, ওয়েব সিরিজে ‘ছোট বাদশা’ আরিয়ান খান

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৭

কথায় আছে— বাপকা বেটা! বলিউড কিং শাহরুখ খানের বড় ছেলে আরিয়ান খানও যেন বাবার পথেই হাঁটছেন। সদ্য প্রকাশ্যে এসেছে তার প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘ব্যাডস অফ বলিউড’–এর ফার্স্ট লুক ও টিজার। আরিয়ানকে দেখে দর্শকমহলে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা— অনেকে ইতিমধ্যেই তাকে ডাকছেন ‘ছোট বাদশা’।

অভিনয়ের পাশাপাশি এই সিরিজের চিত্রনাট্য ও পরিচালনাও করেছেন আরিয়ান নিজেই। আর টিজারের শুরুতেই বাজতে দেখা যায় শাহরুখ অভিনীত মহব্বতে ছবির সেই ভায়োলিন সুর— সঙ্গে সংলাপ ‘এক লাড়কি থি দিওয়ানি সি’। যা মুহূর্তেই ফিরিয়ে দেয় দুই দশক আগের সিনেমার স্মৃতি।

টিজারের প্রথম অংশে রোম্যান্স থাকলেও, আরিয়ানের প্রবেশের পর গল্পে আসে অ্যাকশনের ছোঁয়া। তাকে বলতে শোনা যায়—“বলিউড জিসসে আপনে সালো সে প্যায়ার ভি কিয়া অউর ওয়ার ভি কিয়া, ম্যায় ভি ওহি করুঙ্গা।” সংলাপটি দেখে অনেকে মনে করছেন, এভাবেই তিনি বাবাকে উদ্দেশ করে সিরিজটি ডেডিকেট করেছেন।

শাহরুখপুত্রের এই প্রথম উপস্থিতি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে তীব্র উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, গৌরী খান প্রযোজিত ও আরিয়ান পরিচালিত এই ওয়েব সিরিজ চলতি বছরের শেষের দিকে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। তবে সুনির্দিষ্ট তারিখ এখনও ঘোষণা হয়নি।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

বিনোদন আরিয়ান খান ওয়েব সিরিজ অভিনেতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘বিবাহিত পুরুষরা সম্পর্কে জড়ালেও দোষ শুধু নারীদেরই হয়’

‘আমার ছবিটা বড় করে প্রিন্ট করো এবং সবচেয়ে পচা জুতাটা নিক্ষেপ করো’

ট্রাম্পের দেওয়া সম্মাননা নেবেন না টম ক্রুজ

নেইমারের বাসায় বাজছে বাংলাদেশের জুনায়েদ ইভানের গান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

প্রথম দিনেই ২ কোটি আয় করল ‘ধূমকেতু’

ছয়টি জ্যান্ত সাপের সঙ্গে কবরে শুয়ে শুটিং করলেন তৌসিফ

জামিন পেলেন টিকটকার প্রিন্স মামুন

হার্ট অ্যাটাক করেছেন হিরো আলম

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng