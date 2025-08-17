সেকশন

রোববার, ১৭ আগস্ট ২০২৫, ২ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

পাথর লুটের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ ছিল: সৈয়দা রিজওয়ানা

আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৩
পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের ভোলাগঞ্জে সাদা পাথর লুটের সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ ছিল বলেও জানিয়েছেন পরিবেশ ও বন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, এবার সর্বদলীয় ঐক্যের কারণে প্রশাসনের নিশ্চয়ই যোগসাজশ ছিল। তা না হলে এখন তারা কীভাবে বের করতে পারে যে পাথরগুলো কোথায়? আবার নীরবতাও ছিল, তারা হয়তো অতটা ঝুঁকি নিতে পারছিল না। 

রোববার (১৭ আগস্ট) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

আপনারা দায়িত্বে থাকা অবস্থায় পাথর লুট হয়ে গেলো- এমন প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, আপনাকে এটা বুঝতে হবে উপদেষ্টারা কোন পর্যন্ত যেতে পারেন। একটা সভায় কোন বক্তব্যগুলো যাবে, আমরা সেই পর্যন্ত কথা বলতে পারি। কিন্তু কোন প্লেট-গ্লাসে খাওয়া দেবে আমরা সেই কথাটা বলি না। এটা আমাদের বলার কথা নয়। মাইক্রো-ম্যানেজমেন্ট আমাদের করার কথা নয়। কিন্তু, আমরা পাথর লুটপাট যেন বন্ধ হয় সেজন্যই তো ফিল্ডে (সিলেটে) গিয়েছিলাম। ফিল্ডে যাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল, যারা লুটপাট করে তাদের একটা বার্তা দেওয়া যে আমরা এটা করেছি। আপনি আমাকে বলেন তো গত ১০/২০ বছরে পাথর লুটের বিরুদ্ধে কোন মন্ত্রীকে স্পটে যেতে দেখেছেন। একটা উদাহরণ আমাকে দেন। কোন মন্ত্রীকে আক্রান্ত হতে দেখেছেন একটা উদাহরণ আমাকে দেন। 

তিনি বলেন, আমি যখন দেখলাম প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছে না বা নিচ্ছে না, তাদের সাহস দেওয়ার জন্য আমি এবং ফাওজুল ভাই (উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান) দু’জনই ফিল্ডে গেলাম। যখন আমরা ফেরত আসলাম তখন আমাদের গাড়ি ঘিরে যে অশ্লীল বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো এবং পরে সেই বিক্ষোভের জের ধরে একটি রাজনৈতিক দল নেতাদের বহিষ্কার এবং সাসপেন্ডও করলো; সেই সময় যদি প্রতিবাদটা খুব জোরালো হতো, তাহলে আজকের পরিস্থিতিটা ভিন্ন হতো।

রিজওয়ানা হাসান বলেন, যা হোক বেটার লেট দেন নেভার। আমি জনগণকে ধন্যবাদ জানাই তারা যে লুটেরা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদটা করেছে। যার ফলে আজ যে অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে এতে ভবিষ্যতে পাথর লুটবার আগে দুইবার চিন্তা করবে।

ইত্তেফাক/এমএস

বিষয়:

পরিবেশ সিলেট উপদেষ্টা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের বড় সুযোগ কক্সবাজারের সম্মেলন: ড. খলিলুর রহমান

‘কাজের প্রেশারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ফারুকী’

দুর্নীতি-অপচয়ের কারণে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারছি না: জ্বালানি উপদেষ্টা

ভোররাতে হাঁসের মাংস খেতে নীলা মার্কেটে যান আসিফ মাহমুদ, বন্ধ থাকলে যান ওয়েস্টিনে

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

লুট হওয়া পাথর সাত দিনের মধ্যে আগের জায়গায় ফেলতে হাইকোর্টের নির্দেশ

আট উপদেষ্টার বিরুদ্ধে ‘দুর্নীতির’ অভিযোগ নিয়ে তোলপাড়, এখন কী হবে

‘জাতি হিসেবে আমরা অসহিষ্ণু হয়ে গেছি, প্রতিরোধের বদলে ভিডিও করি’

৮ উপদেষ্টার বিরুদ্ধে সাবেক সচিবের দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng